مسؤول بالاتحاد الآسيوي: ننتظر عودة كل الدوريات المحلية لاستئناف "الأبطال"

المصدر: وكالات

اقتربت عجلة دوري أبطال آسيا في كرة القدم من الدوران لكن يتعين عليها انتظار استئناف البطولات المحلية، بحسب ما ذكر الأمين العام للاتحاد القاري الماليزي دايتو ويندسور جون.

وبدأت بعض بطولات كرة القدم في العالم باستئناف نشاطها إثر توقف بدأ في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن معظم الدوريات لا يزال متوقفة حتى الآن.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي: "نحن نقترب من عودة كرة القدم"، لكنه أضاف بشأن المسابقة القارية: "يجب أن ننتظر أولا عودة كل الدوريات المحلية".

وعُلّقت جميع مباريات دوري أبطال آسيا والمسابقة الرديفة للأندية، كأس الاتحاد الآسيوي، الى مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم والألعاب الاولمبية، بسبب "كوفيد-19".

ومن الدول الـ12 الممثلة في دوري الأبطال، كانت كوريا الجنوبية الوحيدة تعود الى الملاعب، فيما تعود أربعة بطولات أخرى في يونيو ويوليو، ومن المقرر ان يعود الدوري التايلاندي في سبتمبر.

وقال جون ان الاتحاد القاري "لا يزال في مفاوضات" حول موعد الاستئناف، رافضا تحديد أي تاريخ لذلك.

وتوقف دوري أبطال آسيا قبل أربع مراحل على نهاية دور المجموعات الذي يشارك فيه 32 فريقا.

وكان مقررا إقامة نهائيي دوري الأبطال وكأس الاتحاد في نوفمبر المقبل.

وعما اذا كان الاتحاد القاري سيعمد إلى تغيير شكل ونظام البطولتين على غرار إقامة مباراة واحدة في الأدوار الاقصائية بدلا من ذهاب واياب لتفادي انتقال العدوى، قال جون ان المحادثات لا تزال مستمرة.

وتابع "ندرك أن اصحاب المصلحة، من بينهم المشجعون الشغوفون والرعاة الأوفياء، يتوقون لعودة المسابقات الآسيوية".

وأضاف "لاعبونا أيضا متحمسون للعودة الى الملعب لإمتاع الجماهير. لكن كما كرّر الاتحاد الآسيوي منذ بداية هذه الجائحة، فإن صحة الجميع تبقى الأولوية القصوى".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news