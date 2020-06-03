خطوة واحدة تفصل رابطة المحترفين عن إعلان إلغاء بطولة الدوري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

بات صدور قرار من قبل رابطة المحترفين بإلغاء بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم، على بُعد خطوة واحدة من إعلانه بشكل رسمي، إذ تنتظر «الرابطة» وصول رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن مدى موافقته على اعتماد فترة قيد جديدة للأندية، لاستكمال الجولات السبع المتبقية من المسابقة من عدمه، وذلك حسب مصدر مسؤول، رفض الكشف عن اسمه.

وشدّد المصدر على صعوبة استكمال الموسم بالوضع الحالي، بعد انتهاء عقود لاعبين عديدين من الأجانب والمواطنين، نهاية مايو الماضي، وخلال يونيو الجاري.

من جانب آخر، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة أوضاع اللاعبين الأسبق، الدكتور سليم الشامسي، صعوبة موافقة «فيفا» على فتح فترة قيد ثالثة لأي اتحاد محلي، مشدّداً على أن قراراً مثل هذا يستوجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك اتحاد في إحدى الدول الآسيوية سبق الاتحاد الإماراتي، للاستفسار عن مدى قانونية فتح فترة قيد ثالثة لاستكمال الموسم المحلي، وكان رد (فيفا) عليهم بالرفض».

وأضاف: «الاتحاد الدولي حدد فترة القيد الصيفية بمدة 12 أسبوعاً متصلة، وأربعة أسابيع في فترة الانتقالات الشتوية، لكنه استثنى العام الجاري من توقيتات فتح فترة القيد، التي على الأرجح تكون في أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، بسبب جائحة (كورونا)، وترك لكل اتحاد محلي حرية تحديد موعد فترة القيد الصيفي، وفق انتهاء الموسم المحلي، بسبب فيروس (كورونا)».

وأوضح: «ليس معنى الاستثناء الذي قدمه (فيفا) في فترات القيد أن يُسمح للاتحادات التي لم تُستكمل مسابقاتها، بأن تعيد فتح باب القيد، لأن في هذا مخالفة قانونية، لكن لن يُفتح إلا بعد أن ينتهي الموسم، أو يُعلن أي اتحاد محلي إلغاء المسابقة».

وأكدت مصادر قريبة من رابطة المحترفين واتحاد الكرة أنه في حال الإعلان عن عدم استكمال بطولة دوري الخليج العربي، فلن يتم الإعلان عن هوية بطل المسابقة وإلغاء الصعود والهبوط، واعتبار كل نتائج المسابقة ملغاة.

وبسؤال الدكتور سليم الشامسي، عن مدى قانونية الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا في قيد لاعبين جدد لاستكمال دوري المجموعات، رد بقوله: «في حال تم الإعلان رسمياً عن إلغاء الدوري، من حق الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا أن تُسجل لاعبين جدداً، وتُشركهم في المباريات المتبقية في دوري أبطال آسيا، لأن الموسم المحلي انتهى بشكل رسمي، وقد يفتح اتحاد الكرة فترة القيد قبل تحديد موعد المباريات المتبقية في دوري أبطال آسيا، ما يعطي الحق لأنديتنا أن تُسجل لاعبيها وتشركهم في المباريات».

ويشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا أندية (شباب الأهلي والعين والشارقة والوحدة).

وحول مدى قانونية أن يسمح الاتحاد الآسيوي للاتحاد الإماراتي بفتح باب القيد لاستكمال الموسم بديلاً عن «فيفا»، قال سليم الشامسي: «تحديد مواعيد فترات القيد من اختصاص الاتحاد الدولي فقط، وليس للاتحادات القارية، التي تكون مسؤولة فقط عن استقبال قوائم الأندية المشاركة في مسابقاتها وفق التوقيتات التي حدّدها (فيفا)».

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت عقب اجتماع مجلس إدارتها، الذي انعقد السبت الماضي، أنها بصدد الاجتماع في الأيام المقبلة مع الاتحاد الآسيوي.

ومن المتوقع أن يتركز الاجتماع على مناقشة المواعيد المقترحة لاستكمال مباريات تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، واستكمال مباريات دوري المجموعات، لتحديد المواعيد الخاصة بانطلاق الموسم الجديد، الذي تحدّدت بشكل مبدئي إقامته في شهر أغسطس.

• من حق الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا أن تُسجل لاعبين جدداً، وتُشركهم في المباريات المتبقية من البطولة، إذا تم إلغاء الدوري رسمياً.

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