إدارة الشارقة تبحث احتياجات استاد النادي استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي

المصدر: الإمارات اليوم

عقدت إدارة نادي الشارقة الرياضي اجتماعاً مشتركاً مع مجلس الشارقة الرياضي بقاعة المؤتمرات الصحافية بمقر النادي في سمنان، إذ ترأس الاجتماع سالم علي المدفع، رئيس نادي الشارقة الرياضي بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، ومحمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، كما حضر الاجتماع كلا من المهندسة أسماء البلوشي وعبدالله آل علي من جانب مجلس الشارقة الرياضي.

وتناول الاجتماع عرضا مرئياً قدمته المهندسة اسماء البلوشي لأهم ما تم إنجازه من جانب مجلس الشارقة الرياضي للإنشاءات التطويرية، التي طرأت على المرافق الرياضية في مقر النادي بسمنان، والتي ستخدم جميع الألعاب في النادي، كما تم عرض خطة الصيانة على المنشآت الحالية والتي تحتاجها المباني بشكل دوري.

وتم خلال الاجتماع طرح أهم الملاحظات والتحديات التي واجهت المجلس والنادي خلال الفترة السابقة في عملية الصيانة، مع وضع حلول لمعالجة بعض المشاكل الإنشائية مع المقاولين، وكذلك التطرق إلى العوائق والتحديات التي قد تواجه عملية الصيانة في النادي خلال الفترة القادمة. وتناول الاجتماع شرحا كاملا عن الأعمال الهندسية المتعلقة باحتياجات ستاد الشارقة وتجهيزه لاستضافة المباريات مع استئناف النشاط الرياضي في الدولة وأن يكون جاهزا بشكل تام حسب متطلبات لجنة دوري المحترفين.

من جانب آخر قام علي سالم المدفع بعد الاجتماع بعمل جولة ميدانية في النادي للتأكد من تطبيق النظام الاحترازي من قبل النادي، وذلك لسلامة الموظفين وتوفير بيئة عمل صحية.

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