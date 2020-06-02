المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ماندالوس

طلب نادي أيك أثينا اليوناني الحصول على ستة ملايين يورو مقابل بيع لاعبه بيتروس ماندالوس إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، حسب ما ذكرت صحيفة «نوفا سبورت» اليونانية، مشيرة إلى تلقي النادي عرضاً آخر من نادٍ تركي.

إيغور

بث نادي الشارقة على حسابه عبر «توتير» فيديو يظهر خلاله لاعب الفريق إيغور كورنادو وهو يؤدي تدريبات خاصة داخل صالة رياضية، وبدأ اللاعب الذي ارتدى كمامة الوجه في روح معنوية عالية، وكتب على الفيديو «تدريبات قوية لعودة قوية».

«كورونا»

قال لاعب ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، لـ«الإمارات اليوم»، إن ناديه قدم له عرضاً ضعيفاً للتجديد، بحجة تأثر الوسط الرياضي بوباء كورونا المستجد، لكنه أشار إلى أنه لن يحسم مصيره، وأنه يفضّل انتظار عروض أخرى.

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