اتحاد الكاراتيه يدشّن ملتقى الشارقة الدولي لرياضات الدفاع عن النفس

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

ينطلق اليوم ملتقى الشارقة الدولي الأول لرياضات الدفاع عن النفس الذي ينظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عند الساعة الثامنة من مساء اليوم عبر نظام الاتصال المرئي «زووم»، ويستمر أربعة أيام بواقع يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع حتى الـ11 من يونيو الجاري.

ويستضيف الملتقى في جلسته الأولى أربعة لاعبين دوليين من فرنسا وأوكرانيا والكويت، اضافة الى المصنف الدولي الأول على الإمارات أحمد سالم باصليب الذي سيكون المحاور الرئيس للملتقى الذي تراوح مدة جلسته بين 60 و75 دقيقة.

وذكرت اللجنة المنظمة أن «محاور الملتقى تسلط الضوء على السيرة الذاتية المثالية ودورها في تمكين الرياضي من الاستمرار في رياضته، حتى يتمكن من وصوله للهدف، ومحور آخر عن استمرارية التدريبات اليومية رغم كل التحديات، وكيفية التوفيق بين العمل والدراسة، وتسليط الضوء على السبل الرياضية الكفيلة بالوصول لمنصات التتويج الأولمبية».

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد عبدالرحمن العويس، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الهدف من إقامة الملتقى تعزيز المعرفة الرياضية للاعبين واللاعبات، وتعريفهم الى أبطال العالم للاستفادة من تجاربهم، ما يسهم في رفع سقف تطلعاتهم نحو الاعلى، وما يمكّن من تطوير مستوياتهم الفنية والثقافية الرياضية مستقبلاً».

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