المعلا: الاتحاد العربي للشطرنج لا يعترف بشرعية «اتحاد البحر الأحمر وخليج عدن»

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

أكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة للشطرنج، أن الاتحاد العربي تلقّى رسائل رسمية من اتحادات السعودية واليمن والسودان والصومال، تؤكد عدم الاعتراف بشرعية «اتحاد البحر الأحمر وخليج عدن»، والذي تم الإعلان عن انشائه عبر وسائل الإعلام، وبمشاركة ثماني دول، بما فيها الاتحادات التي أرسلت للاتحاد العربي تتبرّأ من إشهار هذا الاتحاد.

وقال في تصريحات صحافية: «عقب انتهاء كونغرس الاتحاد الدولي للشطرنج الذي انعقد في العاصمة أبوظبي أواخر شهر فبراير الماضي، طالعتنا وسائل إعلام عدة بإشهار (اتحاد البحر الأحمر وخليج عدن)، للدول المطلة على البحر الأحمر، وهو الإعلان الذي تم دون وجود شرعية لهذا الاتحاد ودون دعوة أعضائه للتأسيس ودون عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات، كما تم الإعلان عن توزيع مناصبه دون الرجوع للاتحادات أو الشخصيات نفسها، وهو ما رفضه العديد من الاتحادات العربية، خصوصاً أن الاتحاد الجديد لا يُقام تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية العربية أو أي منظمة رسمية أخرى».

وأضاف: «ما حدث هو إعلان غير شرعي ولا توجد اتحادات في أي لعبة رياضية أخرى تحمل هذا الاسم».

وتساءل رئيس الاتحاد العربي للشطرنج عن سبب تأسيس مثل هذا الاتحاد، الذي ليس له أهداف ولا يخضع لأية مظلة عربية،

ونوه: «الاتحاد العربي يقوم بجميع أنشطته على أكمل وجه وتم تنظيم جميع البطولات العربية في الموسمين الماضيين 2018 و2019، ورغم ظروف العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الأنشطة العربية مستمرة وتم تنظيم بطولة المدن والأندية العربية فى الأول من شهر مارس الماضي في تونس، وسيتم تنظيم أول بطولة عربية مفتوحة على مستوى الوطن العربي (عن بُعد) يوم الخميس المقبل بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 21 دولة عربية».

واختتم الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، قائلاً: «شعار الاتحاد العربي للشطرنج منذ تأسيسه هو (العرب أمة واحدة)، لذلك فهو المظلة الرسمية لكل الوطن العربي، وهو ما نؤكده دائماً ويؤيده جميع الاتحادات العربية الأعضاء».

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