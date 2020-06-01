رابطة المحترفين تناقش سيناريوهات استئناف النشاط الرياضي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناقش مجلس إدارة رابطة المحترفين، خلال اجتماعه الدوري الثالث عبر نظام الاتصال المرئي، مستجدات اللجنة الفنية المتعلقة بسيناريوهات استئناف النشاط الرياضي، مشدداً على أنه سيتم اعتماد المقترح النهائي بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتحاد كرة القدم، لاتخاذ القرار المناسب، وبناءً على الاجتماع التنسيقي مع الاتحاد الآسيوي، المقرر عقده خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن نتائج تلك الاجتماعات لاحقاً.

وقالت الرابطة في بيان صحافي أمس: «تمت مناقشة مخرجات وتوصيات ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية، التي نظمتها الرابطة بحضور ومشاركة الأندية المحترفة، كما تم عرض مستجدات لوائح المسابقات، التي تعمل الرابطة على تحديثها سنوياً لتتماشى مع المتطلبات والقوانين الجديدة، حيث تم اعتماد اللوائح خلال الاجتماع».

وأضافت: «تواصل الاجتماع ببند مستجدات فريق الشؤون التجارية والتسويق، تضمن الفعاليات والخدمات السابقة، وكذلك الخطط والمشروعات المستقبلية، واطلع الاجتماع على مستجدات إدارة الإعلام والبث التلفزيوني من حيث المشروعات الحالية والمستقبلية، وناقش مخرجات فريق عمل إدارة الأزمات والمخاطر بالرابطة، الذي بدأ عمله مع بداية جائحة (كورونا) بناء على توصية مجلس الإدارة، حيث تمت مناقشة النتائج والخطوات التي توصل لها فريق العمل، والتي ستنتهي بإصدار دليل متكامل لإدارة الأزمات، خصوصاً في استئناف التدريبات والمباريات».

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، عبدالله الجنيبي، وحضره نائبه، جمال المري، وأعضاء مجلس الإدارة: محمد اليماحي، حسن المري، طارق الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر السويدي، والمدير التنفيذي، وليد الحوسني، ومستشار تطوير الأعمال، د.خالد محمد.

سيتم اعتماد المقترح النهائي للدوري، بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتحاد كرة القدم، لاتخاذ القرار المناسب.

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