أتاحت مدارس لأولياء الأمور والطلبة استخراج كلمات المرور الخاصة ببوابة الطالب ومنصة «ألف» عبر رابط إلكتروني مخصص، بعد مراجعة عدد من الطلبة الإدارات المدرسية لطلب بيانات الدخول، وما ترتب على ذلك من ضغط إضافي على كوادرها.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى استخدام الرابط لتسهيل حصول أبنائهم على كلمات المرور، موضحة أن استخراجها يتم بالضغط على الرابط، ثم إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب واتباع التعليمات الظاهرة لاستكمال العملية، من دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة لهذا الغرض.

وأكدت أهمية تعاون أولياء الأمور ومتابعتهم لأبنائهم، مشيرة إلى أن الرابط يتيح للطالب وولي أمره استخراج كلمات المرور بسهولة، ويفتح مباشرة عند الضغط على الزر المخصص في النسخة الإلكترونية .