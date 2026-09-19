مدارس تبلّغ ذوي الطلبة بوقف استقبال الشهادات المرضية عبر تطبيقات التواصل

أعلنت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم عن عدم قبول الأعذار الطبية للطلبة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، إذ أبلغت أولياء الأمور باعتماد النموذج الإلكتروني مساراً وحيداً لتسليم ورفع الإجازات المرضية للطلبة، مؤكدة وقف استقبال الشهادات المرضية عبر تطبيقات التواصل مثل «واتس أب» و«تيليغرام» أو أي قنوات تواصل أخرى، لتنظيم توثيق حالات الغياب وتسريع معالجة الأعذار المرضية وربطها مباشرة ببيانات الطالب.

وأوضحت المدارس، في تعميمات اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن ولي الأمر يتعين عليه الدخول إلى النموذج الإلكتروني المعتمد عبر الرابط المخصص أو مسح رمز QR الذي توفره المدرسة، ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الوزاري للطالب، واستكمال البيانات المطلوبة، وإرفاق صورة الشهادة المرضية قبل إرسال الطلب إلكترونياً.

وحددت المدارس خمس خطوات لإنجاز عملية رفع الإجازة المرضية، تبدأ بفتح الرابط أو مسح رمز QR، ثم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الوزاري للطالب، وإدخال رقم الطالب واسمه الكامل واختيار الصف الدراسي، يلي ذلك إرفاق صورة الشهادة المرضية، وأخيراً إرسال الطلب عبر النموذج الإلكتروني.

وشددت على أن الرابط ورمز QR يُمثلان القناة الوحيدة المعتمدة لاستقبال الإجازات المرضية، وأن أي شهادة ترسل عبر «تيليغرام» أو وسائل أخرى لن يتم استقبالها، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام بالمسار الإلكتروني المحدد لضمان وصول المستند إلى الجهة المختصة ومعالجته وفق الإجراءات المعتمدة.

وطالبت أولياء الأمور كذلك بالاحتفاظ بأصل الشهادة المرضية بعد رفعها إلكترونياً، لتقديمها إلى المدرسة عند الطلب، بما يضمن إمكانية الرجوع إلى المستند الأصلي والتحقق منه عند الحاجة.

ويعيد الإجراء تنظيم العلاقة بين الغياب المدرسي والعذر المرضي عبر قناة موحدة، بدلاً من توزيع المستندات بين تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل المختلفة، بما يسهم في الحد من فقدان الطلبات أو تأخر متابعتها، ويوفر للمدرسة سجلاً إلكترونياً أكثر انتظاماً لطلبات الإجازات المرتبطة بكل طالب.

وأكدت الإدارات أهمية التزام الأسر بالبيانات الصحيحة عند تعبئة النموذج، ولاسيما رقم الطالب، والاسم الكامل، والصف الدراسي، وصورة الشهادة المرضية، لضمان إسناد العذر إلى ملف الطالب الصحيح واستكمال إجراءات الطلب دون تأخير.