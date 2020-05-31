«دبي لأصحاب الهمم» يعاود نشاطه الرياضي اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يستعد نادي دبي لأصحاب الهمم، صباح اليوم، للعودة التدريجية للعمل، بعدما أجرت إدارة النادي، الخميس الماضي، وبالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، الفحوص الطبية للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لـ200 من أعضاء وموظفي النادي ممن سيعاودون نشاطهم الرياضي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، عن سعادته بآليات العودة التدريجية لممارسة النشاط الرياضي، وقال بالرقاد في تصريحات صحافية، إن «الشروع بالفحوص الطبية، يمثل نقطة بداية العودة لممارسة النشاط الرياضي»، مؤكداً حرص دولة الإمارات على التصدي لفيروس كورونا المستجد، من خلال الاعتماد على أفضل المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية.

بدوره، قال المدير التنفيذي للنادي، ماجد العصيمي، إن «200 من لاعبي وأعضاء وموظفي نادي دبي لأصحاب الهمم أجروا، الخميس الماضي، الفحوص الطبية للكشف عن الفيروس، تمهيداً لعودة مزاولة النشاط بنسبة 50%، على أن تتبع بالعودة الكاملة وبنسبة 100% بدايةً من منتصف يوليو المقبل»، معرباً عن شكره وتقديره لهيئة الصحة في دبي على تعاونها، وسرعة إجراء الفحوص المطلوبة، والحرص على حماية وسلامة جميع منتسبي النادي.

وأضاف: «عودة الأعضاء تأتي بالتزامن مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، بالإضافة إلى التعقيم المستمر لجميع مرافق النادي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والقفازات».

تأتي عودة نادي دبي لأصحاب الهمم لمزاولة النشاط الرياضي، تماشياً مع الإجراءات الحكومية الصادرة في دبي، بالعودة التدريجية للعمل ابتداءً من اليوم بنسبة 50%، على أن تستكمل العودة الكاملة وبنسبة 100% في الرابع عشر من يوليو المقبل.

وأشرف على عملية سير الفحوص الدكتور يحيى قباني، المدير الطبي للنادي، الذي قدم الإرشادات الوقائية اللازمة لعودة الأعضاء، من خلال تعزيز الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس بالتعقيم المستمر لجميع مرافق النادي، وتقدير نسبة وجود الأعضاء لتفادي الاكتظاظ ولبس الكمامة والقفازات.

200 من لاعبي وأعضاء وموظفي النادي أجروا، الخميس الماضي، الفحوص الطبية، تمهيداً للعودة.

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