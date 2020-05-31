1200 لاعب ولاعبة يخوضون البطولة العربية للشطرنج الخميس المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية المفتوحة للشطرنج، خلال اجتماعها عبر برنامج «زوم»، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، عن مشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 20 دولة عربية، في البطولة التي ستقام بالرابع من يونيو المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة قد حددت يوم 28 مايو الجاري موعد أخيراً لتلقي رغبات الدول المشاركة في البطولة، إلا أنه تقرر تمديد فترة التسجيل بناء على طلب من اتحادات دول العراق والمغرب وسورية، لتسجيل عدد أكبر من اللاعبين واللاعبات.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج، حسين خلفان الشامسي، إن الاتحاد العربي فتح خط الاتصال مع اتحادي جيبوتي وجزر القمر، لمشاركة لاعبيهما لنكون بذلك حققنا أكبر وأفضل مشاركة في البطولات العربية لكل الدول الأعضاء في الاتحاد العربي.

وأضاف الشامسي، في تصريحات صحافية، أن اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة العربية المفتوحة للشطرنج، الذي حضره كلٌّ من رئيس الاتحاد، وسامي خضر سفاريني، ورجائي نعمان السوسي، وأديب زهراوي، استعراض إجراءات تسجيل اللاعبين واللاعبات العرب في البطولة، والمراحل التي ستشهد المنافسات، والتي تقرر أن تقام على ثلاث مراحل، نظراً للعدد الكبير الذي تم اعتماد مشاركته».

وأشار إلى أن «اللجنة المنظمة للبطولة قد أشادت بتجاوب الاتحادات العربية واللاعبين واللاعبات، الذين رغبوا في المشاركة التي ستقام (أون لاين) بسبب فيروس كورونا، إذ تم رصد 6000 دولار جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات البطولة».

وتقام البطولة في 11 جولة، إذ تقرر أن يترأس لجنة الحكام الإماراتي فيصل الحمادي، كما تم تشكيل لجنة مراقبة للمباريات، تضم الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، وسعود محمد أحمد، وستراتوس غريفاس.

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