لاعب العين الأحبابي رابع مدافعي العالم صناعة للأهداف

المصدر: معاذ كمبال- العين

احتل لاعب فريق العين، الدولي بندر الأحبابي، المراكز الرابع في قائمة أكثر المدافعين حول العالم صناعة للأهداف، خلال الموسم الحالي، خلف لاعب فريق رينجرز الأسكتلندي، جيمس تافيرنييه، ومدافع فريق ليفربول الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، وذلك في أخر إحصائية أجرتها صحيفة «آس» الاسبانية لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الأهداف هي محور كرة القدم وتنال الاهتمام الرئيس، وأنه عادةً يكون الهدافون العظماء اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف، لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء دون مساعدة لا تقدر بثمن من المساعدين، وأن هنالك مجموعة كبيرة من أفضل صانعي الأهداف حول العالم استطاعوا وضع بصمتهم في المباريات.

وذكرت الإحصائية أن أكثر اللاعبين صناعة للأهداف ويشغلون خانة الدفاع، هم لاعب فريق رينجرز الأسكتلندي، جيمس تافيرنييه بـ15 تمريرة، يليه مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد بـ14 تمريرة، ولاعب فريق رينجر الأسكتلندي، كوراتا بورنا باريسيك بـ14 تمريرة، في حين يحتل مدافع العين بندر الأحبابي المركز الرابع بـ12 تمريرة، ولاعب فريق بشيكتاش التركي، كانر إركين، خامساً بـ11 تمريرة.



ويتصدر الدولي بندر الأحبابي قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري الخليج العربي برصيد 12 تمريرة، رغم دوره الدفاعي، لكن اللاعب الذي عاد للواجهة منذ موسمين تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، أضحى أحد أهم مفاتيح اللعب في صفوف «الزعيم»، مستفيداً في ذلك من سرعة انطلاقه ودقة كراته العرضية.

ويبتعد الأحبابي بفارق أربع تمريرات ناجحة عن أقرب ملاحقيه، رغم أنه خاض 17 لقاء فقط من أصل 19 مباراة لفريقه، ويأتي خلفه لاعب فريق النصر، براندلي كواس، الذي استطاع أن يمرر ثماني كرات خلال 19 مباراة كاملة، والدولي خال باوزير ثالثاً بسبع تمريرات فقط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news