غولف «موانئ دبي العالمية» ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت الجولة الأوروبية للغولف المواعيد الجديدة لروزنامة موسم 2020، بما فيها بطولة «موانئ دبي العالمية» الجولة الختامية من موسم «السباق إلى دبي»، لتقام خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في الموسم.

وكانت «الجولة الأوروبية» الجهة المنظمة لموسم «السباق إلى دبي»، قررت تأجيل عدد من البطولات على روزنامة موسم 2020، جراء انتشار جائحة كورونا، قبل أن يتم أخيراً الإعلان عن المواعيد الجديدة للجولات، والتي ستعاود فيها المنافسات للانطلاق بداية من 22 يوليو المقبل، عبر بطولة «بيتفريد بريتش ماسترز» في المملكة المتحدة، على أن يسدل الستار عن الموسم باستضافة عقارات جميرا في دبي للنسخة الـ11 من بطولة «موانئ دبي العالمية»، والتي كان من المقرر إقامتها وفق الروزنامة السابقة في نوفمبر، قبل أن يتم تأكيد الموعد الجديد لها في ديسمبر، بعد أن تم تمديد الفترة الزمنية للموسم الحالي.

يذكر أن موسم «السباق إلى دبي» يضم 44 جولة، تطوف 28 دولة في القارات الخمس، قبل أن تحط الرحال في ملعب الأرض بمجمع عقارات جميرا بدبي، عبر بطولة «موانئ دبي العالمية» التي تشهد في كل عام الإعلان عن هوية بطل موسمي «السباق إلى دبي» و«الجولات الأوروبية»، مع العلم أن أربعة لاعبين فقط سبق لهم حصد الفوز بلقب بطل الموسم عبر الفوز ببطولة «موانئ دبي»، وذلك مع الإنجليزي لي ويستوود عام 2009، والإيرلندي روري ماكلوري عامي 2012 و2015، والسويدي هنريك ستينسون عام 2013، والإسباني جون رام في النسخة الأخيرة عام 2019، كما لعبت نتائج بطولة دبي ورغم عدم الفوز بلقبها، دوراً بارزاً في الإعلان عن هوية بطل موسم «السباق إلى دبي»، أعوام 2010 مع الألماني مارتن كايمر، و2011 مع الإنجليزي لوك دونالد، و2014 مع الإيرلندي روري ماكلروي، و2016 مع السويدي هنريك ستينسون، و2017 مع البريطاني تومي فليتوود، و2018 مع الإيطالي فرانشيسكو موليناري.

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نجماً من نجوم موسم الغولف يشاركون في الحدث في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل.

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