«عقود استثمارية» تمهد لعودة رأس الخيمة إلى دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

طالب لاعبون ومدربون وإداريون سابقون في نادي رأس الخيمة بعودة الفريق الأول للمشاركة في منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما كان النادي قد اتخذ قرار الانسحاب من المسابقة قبل مواسم عدة برفقة أندية: الحمرية والعربي ومصفوت ومسافي والتعاون، والتي عادت لاحقاً للمنافسات، بينما بقي رأس الخيمة بجانب ناديي الرمس والجزيرة الحمراء بعيداً عن المنافسات.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن «عودة رأس الخيمة إلى دوري الدرجة الأولى ستسهم في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المواهب، وتعزز من قوة البطولة، وتزيد من الحضور الجماهيري أيضاً»، مشيرين إلى «وجود عقود استثمارية تمهد لعودة الفريق للمنافسات، إذ تم تقريب وجهات النظر بين مجلس إدارة النادي واثنين من المستثمرين الأجانب من كل من صربيا وسلطنة عمان للاستثمار بالفريق الأول، وبما يسهم في عودة الفريق بشكل مؤثر».

من جهته، قال اللاعب السابق في رأس الخيمة، نجم درويش: «قدمت مع مجموعة من اللاعبين السابقين دراسة تسهم في نجاح الفريق، تزامناً مع دعم اتحاد كرة القدم، والبالغ 200 ألف درهم شهرياً، وثقتنا عالية بمجلس إدارة النادي بدراسة الموضوع بتأنٍ وعدم تفويت الفرصة، وعلينا التمسك به وبما يخدم مصلحة الكرة في إمارة رأس الخيمة والنادي بشكل خاص، وهو ما سيعود بالفائدة على الكرة الإماراتية أيضاً، وفي حال نجاح هذه التجربة القيادية في الاستثمار، فإنها يمكن أن تتكرر مستقبلاً لخدمة أندية أخرى».

وأوضح: «يتضمن عقد الاستثمار أن يقوم المستثمر بالتعاقد مع جهاز فني دولي، يتألف من خمسة مدربين، إضافة إلى لاعبين أجنبيين وآخرين من المقيمين، والمعسكر التدريبي الخارجي، والمعسكرات الداخلية التي تسبق كل مباراة على نفقته الخاصة، إضافة إلى صيانة مرافق الفريق الأول، وفقاً لشروط تنظيمية تخدم المستثمر أيضاً».

بدوره، أكد الأمين العام السابق لنادي رأس الخيمة، حسن المنصوري، أن عودة الفريق الأول لمنافسات دوري الأولى ليست مطلباً لأبناء إمارة رأس الخيمة، بل هي مطلب معظم أندية الدولة التي تلعب في بطولة الهواة، وقال: «يبلغ عمر نادي رأس الخيمة 55 عاماً منذ أن تم إشهاره في عام 1965، وله محبون وجمهور في كل إمارات الدولة، وهو مطلب للشارع الرياضي، لما يتمتع به من ثقل مميز وجمهور كبير، ومن هذا المنطلق ندعو إلى إعادة الروح لهذا الصرح الرياضي ليسهم في تطوير الكرة الإماراتية، ولأن الفريق الأول لكرة القدم يعتبر الواجهة الرئيسة لكل نادٍ، فمن هذا المنطلق نتطلع ليعود الفريق إلى المنافسات لإحياء النادي مجدداً»، وتابع: «من غير المعقول أن هناك أندية حديثة الإشهار أصبحت لها باع طويل في المسابقات الإماراتية، أكثر من نادي رأس الخيمة، الذي يعد مع أندية النصر والعين والفجيرة الأقدم على مستوى الدولة، ويكفي أنه وصل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة في حقبة الثمانينات».

وأضاف: «رأس الخيمة سبق له وأن أثرى الساحة الرياضية بلاعبين مميزين أسهموا في دعم الأندية الجماهيرية والمنتخبات الوطنية، منهم اللاعبون: عمر إسماعيل ومحمد حسن اللذان مثّلا (بني ياس)، ويوسف نصيب (النصر)، وجمعة درويش (الظفرة)، وحارس المرمى أحمد عبدالكريم وأحمد اسحاق اللذان مثلا الجزيرة، وأحمد سليم الذي انتقل للعب مع العين، وأسماء أخرى».

وتابع «قدمنا دراسة لإدارة النادي تدعم العودة إلى المنافسات، وتمت مناقشتها، وهي كفيلة بالنجاح»، مؤكداً أن مشاركة الفريق مجدداً في منافسات الأولى ستسمح بعودة لاعبي رأس الخيمة وأولياء أمورهم للوجود في أروقة النادي».

وختم: «هناك لاعبون يتطلعون لارتداء قميص رأس الخيمة للعب ولو من دون مقابل، حباً فيه، لكونه بيئة جاذبة، لذلك ومما لا شك فيه أن ذلك سيدعم الكرة الإماراتية مستقبلاً».

بن حمادي: لا يوجد سبب مقنع لانسحاب الفريق

أما مدير الفريق الأول السابق، أحمد محمد بن حمادي، فقال: «لا يوجد سبب مقنع لانسحاب الفريق تماشياً مع نجاح أندية أخرى بالاستفادة من الدعم المقدم من اتحاد الكرة، البالغ 200 ألف درهم، والاستمرار في المنافسات، ولذلك فإن العودة للمشاركة في البطولة أمر أصبح ضرورياً، وأعتقد أن أول شيء يجب أن يتغير بعد زوال جائحة كورونا هو عودة الأندية المنسحبة لتوجد في دوري الدرجة الإولى لكي تستعيد بصماتها المعهودة».

وتابع: «جمهور رأس الخيمة يستحق أن يرى فريقه موجوداً بين بقية الأندية التي تشارك في المسابقات، لذلك فإن إعادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى يعني أنه سيعيد البسمة إلى الآلاف من محبيه في مختلف أنحاء الدولة، لذلك اجتمعنا مع رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالرحيم شاهين، بناءً على طلبه، لاستيضاح بعض الأمور، وتم نقاش مقومات النجاح وبما يسهم في أن يعود الفريق إلى مكانته التي يستحقها، وأيضاً أن يكون له مكانة كروية طيبة».

وختم: «كلي يقين بأن عودة رأس الخيمة ليشارك في منافسات الدرجة الأولى ستعود بالنفع على الكرة الإماراتية بشكل أفضل من السابق، في حال توافرت ظروف العمل الاحترافي لما يمكن أن يسهم بصناعة الموهوبين، وهذا الأمر ليس بجديد، ولن يقتصر ذلك على اللاعبين، بل يشمل الإداريين والمدربين، وأن عودة رأس الخيمة للوجود بين أقرانه الحاليين في دوري الدرجة الأولى ستمنح بطولة الهواة قوة فنية افتقدها الدوري منذ انسحاب الخيماوي، لقدرته على التأثير في الفرق التي تتنافس، وصناعة المفاجآت، وإمتاع الجمهور».

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عاماً مرّت على إشهار نادي رأس الخيمة الذي تأسس عام 1965.

- رأس الخيمة بجانب ناديي الرمس والجزيرة الحمراء لايزال خارج المنافسات.

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