«زايد العليا» وجمعية الترايثلون تنظمان السباق الافتراضي الثالث

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهد السباق الافتراضي الثالث لأصحاب الهمم، الذي أقيم بالتعاون بين جمعية الإمارات للترايثلون، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وإدارة الأندية الرياضية التابعة لها، تنافساً قوياً بين مشاركين من ثماني دول.

وقال بيان صحافي: «أقيم السباق بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وتم تحديد آلية مختلفة لاحتساب النتائج، لضمان منح فرصة المشاركة لأكبر عدد ممكن من المتسابقين من الإمارات ومختلف دول العالم، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل متسابق، حيث تم الإعلان عن الفائز من فئة أصحاب الهمم، للاعب الذي حقق أفضل مستوى تحسن في السباقات الافتراضية الثلاثة التي تم تنظيمها».

وقال البيان: «شهد السباق مشاركة من ثماني دول هي: الإمارات، السعودية، الكويت، عُمان، المغرب، تونس، فرنسا، وألمانيا»، وتابعت لجنة التحكيم جميع المتسابقين، من خلال البث المباشر لكل لاعب مشارك».

وعلى صعيد النتائج، فقد أسفرت مسابقة الدرّاجات اليدوية، عن فوز الإماراتي راشد الظاهري، بطل آسيا في الدرّاجات اليدوية فئة MH4، وحلّ بالمركز الثاني الإماراتي حسين المازم، بطل خليجي في فئة MH3، فيما كان المركز الثالث من نصيب المغربي محمد الكوشي بطل المغرب وإفريقيا بفئة MH3.

وفي ترتيب الكراسي المتحركة، توّج بالفوز المغربي رضوان بطل المغرب في 1500 و5000 متر، وحلّ ثانياً السعودي فهد الجنيدل بطل آسيا في 100 متر، وجاء ثالثاً الإماراتي أحمد نواد بطل العالم للشباب في 100/‏‏‏200/‏‏‏400 متر.

من جانبه، أكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن المؤسسة رحبت بفكرة السباق، ودعمته بقوة من خلال إشراك منتسبيها في السباقات الثلاثة، من منطلق أن الرياضة والحرص على ممارستها تعتبر من أهم أسباب الحفاظ على الصحة.

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