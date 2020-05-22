«فيفا» يخصم 6 نقاط من كروزيرو البرازيلي بسبب الوحدة

المصدر: أحمد طارق■دبي

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرر خصم ست نقاط من رصيد نادي كروزيرو البرازيلي في مسابقة الدوري المحلي، بسبب عدم دفع النادي 800 ألف دولار لنادي الوحدة.

وأوضحت صحيفة «أوتيمبو» البرازيلية أن المرشح لرئاسة نادي كروزيرو، رونالدو غرانتا، توجه بنداء إلى المستثمرين في النادي، بالعمل على سداد الديون المتراكمة، وأبرزها أحقية نادي الوحدة في الحصول على 800 ألف دولار، نظير صفقة انتقال البرازيلي دينلسون من «العنابي» إلى كرويزيرو في موسم 2017. ويعاني النادي البرازيل من صعوبات مالية حاليا. يذكر أن الوحدة رفض طلباً من كروزيرو بشأن تقسيط 800 ألف دولار يستحقها «العنابي» نظير إعارة اللاعب البرازيلي دينلسون.

وكان الوحدة تعاقد مع دينلسون قادماً من ساوباولو البرازيلي مقابل 3.3 ملايين دولار في موسم 2016، بعقد لثلاثة مواسم، إذ شارك في 23 مباراة وأحرز هدفاً في مرمى نادي الإمارات وصنع هدفاً أمام الفجيرة، قبل أن يخرج من قائمة الوحدة في موسم 2017، وينتقل معاراً إلى كروزيرو لموسم واحد.

كروزيرو مطالب بسداد 800 ألف دولار للوحدة نظير إعارة دينلسون في 2017.

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