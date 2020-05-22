تحديد مواعيد مونديال أبوظبي للسباحة في 2021

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) أمس، عن الموعد الجديد لبطولات العالم التي كانت مقررة في أبوظبي (ديسمبر 2020)، وذلك في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأكد الاتحاد الدولي بحسب بيان صحافي لمجلس أبوظبي الرياضي، أن بطولة العالم لمسافة 25 متراً، ستقام من 13-18 ديسمبر 2021، كما سيقام المؤتمر الدولي للألعاب المائية خلال 10-12 من الشهر نفسه. وتوصل الاتحاد الدولي للتواريخ الجديدة بعد التنسيق المشترك بين مجلس أبوظبي والجهات المختصة عن الأزمة الحالية في الإمارات.

وقال رئيس الاتحاد الدولي، خوليو ماليوني: «سيحقق الموعد الجديد في أبوظبي نجاحاً جديداً، وسيكون مرة أخرى مصدر إلهام لتطوير السباحة والألعاب المائية في المنطقة». من جانبه أكد أمين عام مجلس أبوظبي عارف العواني، أن أبوظبي حريصة على تنظيم منافسات البطولة بأعلى معايير السلامة، بما يواكب سمعتها العالمية المرموقة.

بطولة «25 متراً» تقام

بين 13 و18 ديسمبر 2021، والمؤتمر الدولي خلال 10-12 من الشهر نفسه.

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