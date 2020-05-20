بطولة الدراجات الافتراضية تنطلق 3 يونيو في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف مجلس الشارقة الرياضي، أمس، عن إطلاق فعالية الدراجات الافتراضية، في الثالث من يونيو المقبل، تزامنا مع اليوم العالمي للدراجات الهوائية، وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، لتشجيع ممارسي هذه الرياضة، ومختلف فئات المجتمع، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، لتضاف إلى قائمة الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس.

وبدأ التسجيل للفعالية أمس، على أن يتم ركوب الدراجة خارجياً أو الدراجة الثابتة وقطع مسافة 30 كلم، أو لمدة ساعة آيهما أقرب، خلال الفترة من الثالث من يونيو إلى 30 منه، على أن يتم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.eevents.ae/cyc، ورفع دليل المشاركة الذي تم تسجيله عبر أحد برامج التتبع الرياضية المتخصصة، مثل آبل أندرويد وجارمن وسترافا ونايك، على أن يكون آخر موعد هو تاريخ 30 يونيو، ليتم إثبات المشاركة وإنجاز المسافة أو الوقت المحدد.

وتتوافر خيارات عديدة للمشاركين من كلا الجنسين، منها التسجيل المجاني، والحصول على شهادات مشاركة إلكترونية خاصة بالحدث، أو خيارات التسجيل الأخرى مقابل رسوم رمزية للحصول على شهادة مشاركة، وميدالية خاصة بالحدث مع خدمة التوصيل للمنازل، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وقال أمين عام المجلس، عيسى هلال، في تصريح صحافي: «يتواصل تنظيم هذه الفعاليات الافتراضية تماشياً مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وندعو كل محبي رياضة الدراجات الهوائية إلى المشاركة فيها، تشجيعاً على عدم التوقف عن ممارسة الرياضة المفضلة، حيث ستكون هنالك فعاليات مصاحبة مع انطلاق الفعالية، منها التدريب الجماعي باستخدام تطبيق zwift الخاص بالواقع الافتراضي للدراجات، الذي يمكن من خلاله مشاركة 100 دراج في هذا التدريب بإدارة فريق الشارقة للترايثلون، كما سيتم عمل اجتماع مرئي لجميع المشاركين في الحصة التدريبية عن طريق تطبيق zoom، بحضور مجلس الشارقة الرياضي، وتوجيه دعوات أيضاً لعدد من الجهات الرسمية للمشاركة بجانب ممثلي وسائل الإعلام.

وأضاف: «نتوقع تفاعلاً واسعاً مع هذه الفعالية، كما شهدنا في الفعاليات الماضية، خصوصاً أن المشاركة فيها لا تقتصر على ممارسي الرياضة داخل الدولة فقط، بل من خارجها أيضا، حرصاً من المجلس على المواصلة في نشر ثقافة الرياضة، وتشجيع كل فئات المجتمع من كلا الجنسين، وعدم التوقف في ظل الأزمة التي يمر بها العالم، وتأكيد أن الرياضة تتغلب على كل الظروف، وتلعب دورها المهم أيضاً في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وكرسالة لكل رياضي بأن يقوم دائما بالاهتمام بأنشطته المختلفة، حيث تمثل الفعاليات الافتراضية أحد الحلول للاستمرار في المشاركات والتجمعات الرياضية.

• تصاحب البطولة فعالية تدريب جماعي على الدراجات بمشاركة 100 دراج من خلال تطبيق «zwift».

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