الشمسي: من الظلم إلغاء الموسم لأن «الصقور» قريب من التأهل

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، محمود الشمسي، أنه في حال قرر اتحاد كرة القدم إلغاء الموسم الكروي الحالي لدوري الدرجة الأولى، فإن ذلك سيعود بالظلم والإجحاف على الصقور أكثر من غيره من الأندية، كون الفريق قريباً جداً من التأهل الرسمي للعب في دوري الخليج العربي، متمنياً ألا يتم إلغاء المنافسات، خصوصاً أن الصقور يحتاج لثلاث نقاط فقط من أصل أربع مباريات متبقية في الموسم، لضمان التأهل واللعب في المحترفين.

وقال الشمسي، لـ«الإمارات اليوم»: «نحن مع أي قرار يتخذه اتحاد الكرة لا يسلب حقنا في العودة لدوري الأضواء، ففي حال إلغاء دوري الخليج العربي نتمنى استكمال دوري الدرجة الأولى أو ترشيح صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة للتأهل، ليكون الموسم الكروي المقبل بـ16 فريقاً، وهذا الأمر لا يصعب تنظيمه على رابطة المحترفين لما تتمتع به من خبرة تنظيمية مميزة»، وتابع: «نادي الإمارات من أول الأندية التي تمكنت من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، بشكل مميز، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات في حال طلب منا استكمال الموسم».

وبخصوص مغادرة عدد من اللاعبين المواطنين المنتهية عقودهم لأندية أخرى خلال الفترة الحالية، قال الشمسي: «نحن من جهتنا نعتز بجميع اللاعبين وحريصون على البقاء معنا لموسم آخر، لكننا نقدر أن هؤلاء اللاعبين يعتمدون على الرواتب التي يحصلون عليها من النادي لمعيشتهم، ونحن لا نستطيع أن نجدد العقود حالياً ما لم تتضح الصورة، فالكل يعلم أن ميزانيات الأندية تختلف بين المحترفين والهواة، واللاعب نفسه يبحث عن راتب أعلى عندما يلعب في المحترفين، وليس باستطاعتنا فعل أي شيء ما لم تتضح الصورة».

وتابع: «خططنا لبناء فريق قادر على الصعود، وبالوقت نفسه يتمكن من الاستمرار في المحترفين، وهذا العمل جهد موسم كامل، لذلك نحن حريصون على عدم مغادرة أي لاعب، لكننا لا نستطيع أن نمنع أي لاعب من تحديد مصيره، ونتمنى أن يتم حسم ذلك بأسرع ما يمكن، باستمرار الموسم أو أي قرار يحفظ حقوق نادي الإمارات في المنافسات».

وبخصوص المحترفين الأجانب، قال الشمسي: «أبلغنا الكولومبي تومي توبار والبرازيلي دا سيلفا بتمسكنا بهما للموسم المقبل، لكن بقي الموضوع معلقاً بانتظار أن تتضح الصورة، وقد وافق اللاعبان على الاستمرار معنا، على أمل أن نكون معاً في المحترفين، وسيتم التواصل معهما لحسم التعاقد الرسمي»، مؤكداً أن استمرار التعاقد مع اللاعبين جاء بناء على رغبة المدرب المقدوني جوجيكا، الذي أكد انه سيكون بحاجة لخدمات جميع اللاعبين.

وأكمل الشمسي: «نحن مع تأمين السلامة العامة لتشمل جميع أبناء المجتمع بصورة عامة، والأسرة الرياضية بشكل خاص، لكننا نرى أن الأمور آخذة في التحسن، ونشاهد الآن المسابقات العالمية بدأت تعود مثل الدوري الألماني، ومن الممكن أن يعود دورينا لخوض المباريات ما دمنا قادرين على تأمين الإجراءات الاحترازية».

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