الخديم: غياب الجمهور عن «الهواة» مرتبط بوجود اللاعب المواطن

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد المدرب السابق لفريق دبا الفجيرة محمد الخديم، أن الوسط الرياضي المتابع لدوري الدرجة الأولى يتطلع لمشاهدة صورة مغايرة لما شاهده في الموسمين الماضيين لمسابقات الهواة، التي شهدت عزوفاً جماهيرياً بارزاً عن الحضور للمدرجات، وتراجعاً في المردود الفني لبعض اللاعبين المواطنين ما أثر على المستوى الفني العام، وقال: «تقنين عدد اللاعبين الاجانب والمقيمين والمواليد أثناء المباراة الواحدة، وغياب الجمهور، والاهتمام بالفريق الأول على حساب المراحل السنية، ساهمت في قلة استكشاف المواهب المواطنة التي تقود إلى تطوير المستوى الفني».

وقال الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «أندية الدرجة الأولى تأثرت بعزوف الجمهور عن الحضور للمدرجات حتى أصبحت بعض المباريات لا يحضرها جمهور بعدد أصابع اليد لأسباب عدة، منها مرتبط بشكل اساسي بمتابعة الأداء الفني للاعبين المواطنين، خصوصاً ممن هم من ابناء المدينة التي يقع فيها النادي لتشجيعه ودعمه على تقديم الأداء الجميل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news