«فنية المحترفين» تعتمد مقترحات تعديلات لوائح مسابقات موسم 2020-2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، أول من أمس، اجتماعها الدوري الثالث بتقنية الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع حسن طالب بحضور طارق علي، وإسماعيل راشد، وسبيت خاطر، وناصر الحمادي، وسليمان البلوشي، وطه عزت، وعبدالحميد المستكي المستشار الفني لمجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، ومبخوت الهاجري مقرر اللجنة الفنية.

وقال بيان صحافي: «تم اعتماد محضر الاجتماع السابق، والاطلاع على مستجدات تحضيرات ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية التي تنظمها الرابطة سنوياً بهدف تطوير مسابقاتها، وستشهد النسخة الرابعة من الورشة، والمقررة إقامتها (عن بعد) يوم غدٍ، مناقشة ستة محاور تشمل مسابقة كأس الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، واللاعب المقيم، ومشاركة اللاعبين تحت السن في المسابقات، والمشاركات الخارجية للأندية المحترفة ومشاركة اللاعبين من الفريق الأول في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً».

كما اعتمدت مقترحات تعديلات لوائح مسابقات الموسم المقبل 2020-2021 واللوائح المنظمة لها، ورفع التوصية بشأن اعتمادها من مجلس إدارة الرابطة. كما ناقشت اللجنة كيفية دعم الأندية، في القرارات التي ستصدر من الجهات المعنية، بناءً على توصيات وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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