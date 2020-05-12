كايو: العودة إلى بنفيكا أهم من انضمامي إلى «السيليساو»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، أنه يرغب في العودة إلى بنفيكا عقب نهاية إعارته إلى «الملك»، مؤكداً أن لعبه، مجدداً، في صفوف «النسور» أهم بالنسبة له من استدعائه للانضمام إلى منتخب البرازيل.

وقال كايو، للقناة الرسمية لنادي بنفيكا، إنه يحلم بالتأكيد باللعب يوماً في صفوف «السيليساو»، لافتاً إلى أن تركيزه، حالياً، هو العودة للعب مع بنفيكا، وإثبات وجوده مع الفريق.

وأضاف: «أتمنى أن يشاهد جمهور بنفيكا جودتي الحقيقية، وأن أظهر بالمستوى الذي انتظره مني الجميع، ولا أرغب في تقديم الأعذار عن الفترة التي لعبتها في النصف الأول من الموسم الحالي، بينما أسعى إلى إثبات أحقيتي بالانضمام إلى الفريق». أما بالنسبة إلى سبب عودته للعب في دوري الخليج العربي، فقال: «كان من السهل أن أعود للعب في الإمارات، بعدما سبق لي اللعب هناك، كما أن الأمر كان بالنسبة لي خطوة مهمة حتى أعود بشكل أقوى، وأحصل على فرصتي كاملة». وختم قائلاً: «رغم أن هذه الخطوة جعلتني أشعر بالحزن، لأنني كنت أتمنى الاستمرار في بنفيكا، لكن في بعض الأحيان يتعين على المرء أن يتنفس هواءً جديداً، حتى يعود بشكل أقوى».

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