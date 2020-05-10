سقف رواتب اللاعبين ساري المفعول حتى نهاية الموسم

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم، المتحدث الرسمي للجنة المستشار يعقوب آل علي، أن جميع بنود اللائحة الخاصة بسقف رواتب اللاعبين المحترفين المواطنين التي كانت مطبقة في الموسم الماضي، سارية المفعول، وليس هناك أي تغيير فيها، وأن التعميم الخاص بهذا الأمر ساري المفعول أيضاً حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وقال يعقوب آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «بخصوص سقف رواتب اللاعبين للموسم المقبل، فإن اللجنة ستدرس الأمر وستقوم برفع توصياتها بشأنه سواء بالإبقاء على السقف أو إلغائه وكذلك ستقوم اللجنة بمناقشة بقية بنود اللائحة، لكن بالنسبة لسقف الرواتب الحالي للاعبين فإنه ساري المفعول إلى نهاية الموسم».

يُذكر أن اتحاد الكرة السابق كان قد حدد أربع فئات من اللاعبين يطبق عليهم سقف الرواتب، بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى لراتب اللاعب في الفئة الأولى خلال الموسم الكروي الواحد 2.8 مليون درهم، والفئة الثانية 1.8 مليون درهم، والفئة الثالثة 1.2 مليون درهم، والفئة الرابعة لا يزيد راتب اللاعب على 600 ألف درهم.

وأشار يعقوب آل علي إلى أنه حسب البيان الأخير الصادر من اتحاد الكرة بأن النشاط الرياضي سيستأنف في أغسطس المقبل، فإن جميع عقود اللاعبين المواطنين التي ستنتهي في يونيو 2020 ستمدد مبدئاً حتى أغسطس 2020 أو حتى الانتهاء الفعلي للموسم الرياضي.

وأضاف آل علي: «بالنسبة للاعبين المحترفين الأجانب الذين ستنتهي عقودهم في يونيو 2020، ونعني باللاعب الأجنبي أي اللاعب الذي لا يتمتع بجنسية الدولة سواء كان من أبناء المواطنين أو مقيماً أو أجنبياً، لابد لأنديتهم أن تتفاوض معهم بخصوص تمديد عقودهم».

ورداً على سؤال بشأن ماذا سيفعل النادي حال رفض اللاعب المحترف الأجنبي تمديد عقده مع النادي، قال: «بالنسبة لنا كلجنة فإننا سننظر في كل حالة ستأتينا في هذا الخصوص، وأتوقع أن تأتي إلى اللجنة حالات من هذا النوع وسندرس الأمر، وأتوقع أننا سنجد لها حلاً، لكن حتى الآن لم تصل إلى اللجنة أي حالة في هذا الخصوص، ولو وصلتنا حالات، فإن اللجنة ستنظر في كل حالة حسب اللوائح المحلية ولائحة أوضاع اللاعبين وكذلك التعميم السنوي ولائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الخصوص، وكذلك وفقاً للتعميم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأشار يعقوب آل علي إلى أنه بالنسبة لفتح باب التسجيل للموسم المقبل، فإنه سيكون هناك الكثير من الاستثناءات في هذا الخصوص، من بينها متى سيتم فتح باب التسجيل الصيفي، وكذلك متى سيتم فتح باب التسجيل الشتوي.

ورداً على سؤال عن الوضع القانوني للاعب مواطن يلعب حالياً من نادٍ ووقع في الوقت ذاته عقداً مع نادٍ آخر، قال آل علي: «لن يكون هناك تضارب في العقدين لسبب بسيط وهو أن اللاعب ملزم بعقد مع ناديه الحالي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي».

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