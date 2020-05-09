سيرجيو فييرا: كايو سيعود إلى أوروبا بعد انتهاء إعارته للشارقة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أشاد مدرب فريق الشارقة تحت 19 سنة، البرتغالي سيرجيو فييرا، بمردود اللاعب البرازيلي كايو لوكاس هيرنانديز مع «الملك»، مؤكداً أن لاعب العين السابق يمتلك إمكانات رائعة، تعد إضافة للفريق، مشيراً إلى أن كايو سيعود إلى أوروبا مرة أخرى عقب انتهاء إعارته من بنفيكا البرتغالي حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال فييرا لصحيفة «أبولا» البرتغالية، إن «الشارقة تعاقد مع كايو لأسباب عدة أبرزها سهولة تأقلمه مع الأجواء في دوري الخليج العربي، بسبب خبرته السابقة من خلال تجربته مع نادي العين، إلى جانب رغبة إدارة النادي والجهاز الفني في تعويض غياب الإيطالي إيغور كورنادو بداعي الإصابة».

وأضاف: «كايو حصل على استقبال جيد جداً من جمهور نادي الشارقة، والجميع كان يدرك صعوبة مهمة اللاعب البرازيلي بسبب المكانة التي وصل إليها إيغور كورنادو، لذلك كايو كان يحتاج إلى الوقت للتأقلم على طريقة لعب الفريق، إلى جانب أنه عندما انتقل إلى صفوف بنفيكا بداية من الموسم الحالي، لم يشارك كثيراً وكان يحتاج إلى استعادة لياقة المباريات».

وتحدث مدرب فريق الشارقة تحت 19 سنة عن أسباب عدم نجاح كايو مع بنفيكا، وقال: «لم أفاجأ بأن كايو لم يتمكن من فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية في بنفيكا، لأن نسق الدوري البرتغالي مختلف عن دوري الخليج العربي، ومن الطبيعي أن يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتأقلم على الأجواء هناك، بينما أثق في أن كايو سيعود إلى الدوريات الأوروبية مرة أخرى عقب انتهاء إعارته لنادي الشارقة التي تمتد حتى نهاية الموسم المقبل».

وأشار إلى أن الموسم المقبل سيكون مختلفاً بالنسبة إلى كايو، وقال: «لقد انضم إلى الشارقة في يناير، بينما توقفت المسابقات تماماً منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما يجعل الأمور صعبة على ظهوره بشكل جيد في حال استكمال الموسم، والأمر نفسه بالنسبة إلى جميع اللاعبين بشكل عام، بينما أتوقع أن يتحسن الأمر في الموسم المقبل، وأن يظهر كايو بمستواه المعروف عنه».

وختم: «ربما لم تكن لديه الفرصة لإظهار إمكاناته مع بنفيكا، لكنه دون شك لاعب جيد، ويتميز بالقوة وسرعة التفكير، وبشكل عام المدربون يحبون اللاعب القوي والسريع، لأنهم قادرون على صناعة الفارق، لذلك أتوقع في حال عودة كايو إلى بنفيكا أنه سيكون لاعباً آخر في البرتغال بمستوى أفضل وسيتطور مستواه بشكل كبير».

سيرجيو فييرا:

- الجميع كان يدرك صعوبة مهمة كايو بسبب مكانة إيغور لدى «الملك».

- نسق الدوري البرتغالي مختلف عن دوري الخليج العربي.

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