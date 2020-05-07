لاعب نادي الإمارات المصاب بفيروس كورونا.. صحته تتحسن تدريجيا

المصدر: محمد فاضل–رأس الخيمة

أكد قائد فريق نادي الامارات بكرة القدم عبد الله علي بأن صحة زميله في الفريق المهاجم محمد جمال بخير وتتحسن من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدا 19) الذي اصيب به مؤخرا وقاده للدخول الى المستشفى مؤخرا، ليصبح أول حالة إصابة للاعب في ملاعب الكرة في الامارات.

وقال قائد الصقور لـ"الامارات اليوم": "انا على تواصل مع اللاعب محمد جمال وابلغني بنفسه انه يشعر بخير وصحته تتحسن تدريجيا".

وطمأن قائد الصقور "الأسرة الرياضية من جمهور ومحبي اللاعب محمد جمال داعيا الله له ولجميع المصابين بالشفاء والسلامة".

يذكر ان اللاعب محمد جمال سبق له اللعب لنادي الوصل قبل ان ينتقل الى حتا ثم تمت اعارته الى نادي الامارات ليمثله في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى "الهواة".

واصبح جمال (30 عاما) ثاني رياضي يصاب بفيروس كورونا بعد غانم الطاهري اداري فريق النصر للشباب والناشئين في كرة الطائرة الذي توفي في 22 ابريل الماضي.



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