دوري الهواة بحاجة إلى دعم استثنائي.. و5 مطالب لاستعادة «زمن مارادونا»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

طالب إداريون ورياضيون اتحاد كرة القدم، ووسائل الإعلام في الدولة، بمنح دوري الدرجة الأولى مزيداً من الاهتمام، وعدم التقليل من شأن البطولة التي لطالما اكتشفت مواهب كروية، شكلت لاحقاً أعمدة المنتخبات الوطنية، مشددين على ضرورة تطوير المسابقة، اعتباراً من أغسطس المقبل الذي يشهد عودة النشاط الرياضي، وفق قرار اتحاد اللعبة الساعي لاستكمال المباريات المتوقفة فترة طويلة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن «دوري الدرجة الأولى بحاجة إلى دعم استثنائي، لعودته ممتعاً كما كان سابقاً في عام 2017، حينما حضر الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا لتدريب فريق الفجيرة، إذ شهد اهتماماً عالمياً، ونقلت القنوات المحلية أكثر من 80 مباراة على الهواء مباشرة».

وأضافوا: «المسابقة بحاجة إلى خمسة عوامل للتطوير في جوانب عدة، أبرزها تكليف قضاة ملاعب دوليين بإدارة أهم المباريات، وتأمين النقل التلفزيوني المنتظم، وتنظيم مسابقة كأس الاتحاد مجدداً، وزيادة عدد المباريات من خلال تنظيم المسابقة بثلاث مراحل، وإعادة الاستوديوهات التحليلية للبرامج التلفزيونية».

وكان دوري الدرجة توقف قبل نهايته بخمس جولات، إذ تصدر الإمارات (39 نقطة)، يليه دبا الحصن (32 نقطة)، والبطائح (29 نقطة)، والحمرية (27 نقطة).

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي: «إن دوري الدرجة الأولى يعتبر من أقوى الدوريات، قياساً بنظرائه في الدول العربية المجاورة من خلال معطيات كثيرة بارزة للعيان، خصوصاً في الجانب التنافسي، لكن لمزيد من النجاح هنالك احتياجات يجب توافرها يتقدمها الدعم الإعلامي والنقل التلفزيوني المنتظم الذي يسهم بتسليط الضوء على إمكانات اللاعبين، ويروج لها ويحافظ على حقوق الفرق».

وأضاف: «هنالك حاجة أهم تتمثل في الجانب التحكيمي، إذ يجب أن تسند المباريات الحساسة لحكام دوليين، خصوصاً تلك التي يكون طرفها الأندية المتنافسة في الصعود، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بأفضل قضاة الملاعب في الدولة».

بدوره، قال مشرف الفريق الأول لنادي دبا الحصن، محمد سرور: «إن دوري الدرجة الأولى يحتاج لإعادة تنشيط فورية من أجل إعادته لسابق عهده، خصوصاً أنه يتمتع بقوة لا تقل عن منافسات دوري الخليج العربي».

وأضاف: «كانت فرق الدرجة الأولى تشارك سابقاً في بطولة كأس الاتحاد، التي تم إلغاؤها دون إيضاحات مقنعة، على الرغم من أنها بطولة تنشيطية لا تقل أهمية عن بطولة الدوري، وجاذبة للجمهور بشكل لافت للنظر، لاسيما أنها كانت تمهد لانطلاقة قوية للدوري، وكذلك تؤهل فريقين لمشاركة صاحبي المركزين الأول والثاني بكأس رئيس الدولة».

ورأى المعلق الرياضي، جمال الزعابي، أن «دوري الدرجة الأولى يعتبر الأقوى على مستوى نظرائه في الكثير من الدول العربية لقوته وشدة منافساته، انطلاقاً من وجود لاعبين أجانب مميزين في منافساته، ويشرف على تدريبه مدربون معروفون بإمكاناتهم، إضافة إلى أن المنافسة في ألقابه لا تحسم إلا في الأمتار الأخيرة ما يعكس قوته، وللحفاظ على ذلك يحتاج لمزيد من التنظيم ومتابعة احتياجاته للبقاء في الواجهة».

وقال الزعابي: «شهد دوري الدرجة الأولى قبل مواسم عدة تولي الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا مهام تدريب نادي الفجيرة، وهو ما جعل منه وجهة إعلامية لدول كثيرة في العالم وللاعبين مميزين للعب فيه، حتى إن عدداً غير قليل من المباريات شهد حضوراً جماهيرياً في المدرجات أكثر من دوري المحترفين».

واقترح الزعابي «نقل النسبة الكبرى من مباريات الدرجة الأولى تلفزيونياً، وإعادة البرامج التحليلية لمبارياته لاستعادة جمهوره»، وفي الجانب التنظيمي قال الزعابي: «تجب إقامة الدوري على ثلاث مراحل، في حال كان عدد الفرق المشاركة أقل من 11 فريقاً، أو بمرحلتين في حال ارتفع العدد عن ذلك لزيادة عدد المباريات».

الاحتياجات الضرورية

1- تكليف قضاة ملاعب دوليين بإدارة أهم المباريات.

2- تأمين النقل التلفزيوني المنتظم.

3- تنظيم مسابقة كأس الاتحاد مجدداً.

4- زيادة عدد المباريات، من خلال تنظيم المسابقة بثلاث مراحل.

5- إعادة الاستوديوهات التحليلية للبرامج التلفزيونية.

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