«الشارقة لرياضة المرأة» تُطلق الملتقى الرمضاني عن بُعد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينطلق غداً «الملتقى الرمضاني الرياضي عن بُعد» الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال شهر رمضان، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والذي يشتمل على مبادرات وجلسات حوارية ومسابقات مختلفة بشكل تفاعلي مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، بهدف خلق أجواء تفاعلية وتنافسية وتراثية، ونشر التوعية والثقافة الرياضية بأهمية ممارسة الرياضة، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهميتها، وإيجاد بيئة محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، أمس: «من المقرر أن تعقد غداً جلسة حوارية رمضانية ببث حي على مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسة، وتتواصل الفعاليات حتى 23 الجاري، وتنطلق الفعاليات في الثامنة والنصف مساء يومياً، ويتضمن برنامج الملتقى العديد من الأنشطة وورش التدريب على برنامج وتطبيقات ذكية في لعبة المبارزة ولعبة كرة الطاولة».

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