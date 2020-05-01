4 لاعبين قدامى في التشكيل الجديد لشركة الشارقة لكرة القدم

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، خلال اجتماعه، أول من أمس، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة علي سالم المدفع، التشكيل الجديد للإدارات التابعة للنادي، وكان لافتاً انضمام أربعة من اللاعبين القدامى إلى التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة كرة القدم، برئاسة عبدالله العجلة، ويتعلق الأمر ببدر أحمد الحمادي، وجاسم محمد الدوخي، وعمران الجسمي، وحسن أحمد الحمادي.

وينتظر شركة كرة القدم بنادي الشارقة إنجاز العديد من الملفات المهمة، في مقدمتها إعادة الفريق الأول إلى منصة البطولات مجدداً، وتصحيح مساره في أعقاب تراجعه، في الفترة الماضية، من صدارة ترتيب فرق الدوري في بداية الموسم الحالي إلى المركز الخامس، بجانب أنه ينتظر أن تقوم الشركة بالإعلان رسمياً عن تجديد عقد مدرب الفريق، عبدالعزيز العنبري، الذي أعلن رئيس مجلس إدارة النادي، علي سالم المدفع، تمسك النادي باستمراره، علماً بأن النادي جدد عقده في مارس 2018 لموسمين حتى 2020.

ومن الملفات الأخرى على طاولة الشركة، بحث ملف عقود اللاعبين بعد قرار اتحاد الكرة استكمال دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل.

وأكد المستشار القانوني واللاعب الدولي السابق في المنتخب ونادي الشارقة، سالم حديد، أن هناك تحديات كبيرة تنتظر شركة كرة القدم، خصوصاً على صعيد المحافظة على الإنجازات السابقة التي حققها النادي والفريق الأول خلال فترة مجلس الإدارة السابق، كون الفريق هو حامل لقب الدوري، ولا يقدم هذا الموسم مستوى مميزاً، إذ يحل خامساً خلف المتصدر شباب الأهلي بفارق ثماني نقاط.

وكان الشارقة بقيادة العنبري وعدد من النجوم المحليين والأجانب، على رأسهم البرازيلي إيغور كورنادو، أفضل لاعب في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، قد توّج بدرع الدوري الغائبة عن خزائنه لسنوات طويلة، وكان موسماً مميزاً للفريق. وخلال الفترة الأخيرة تراجع مستوى الفريق ومعه عدد من اللاعبين، أبرزهم كورنادو، الذي عانى الإصابة لفترة طويلة، وأسهم ذلك في تراجع الشارقة للمركز الخامس، قبل أن تتوقف المسابقة، في منتصف مارس الماضي، ثم جاء القرار، أول من أمس، باستئنافها في أغسطس، وهو ما يريد من النادي أن يستعد له بالقوة اللازمة. وقال سالم حديد لـ«الإمارات اليوم»: «باستثناء عمران الجسمي، فإن التشكيل الجديد لشركة الكرة بالشارقة، ضم وجوها جديدة، لذلك فالمطلوب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الشركة، بدر الحمادي، في تغريدة على حسابه في «تويتر» عقب اختياره عضواً: «أتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأن نوفق بهذه المسؤولية».

تشكيل بقية الإدارات

■محمد عبيد الحصان رئيساً لإدارة الألعاب الجماعية، وعضوية عدنان الخيال وجاسم محمد.

■طارق علاي رئيساً لإدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي، وعضوية عبدالله الحوسني وخالد أحمد وعبدالله الياسي، ومحمد علي بن حماد ومحمد الحمادي.

■إبراهيم الجروان رئيساً لإدارة الاستثمار والتطوير التجاري، وعضوية طارق عبدالرحمن آل صالح والدكتور ماجد الكعبي ومحمد المازمي.

■سليمان الهاجري رئيساً لإدارة الألعاب الفردية، وعضوية ناصر بن عاشور وعبدالرحمن علي المليحي، وأيوب لشكري وحميد شامس.

تجديد عقد المدرب، عبدالعزيز العنبري، من أبرز الملفات على طاولة شركة الشارقة لكرة القدم.

ستفتح الشركة، في الفترة المقبلة، ملف عقود اللاعبين، خصوصاً بعد قرار استئناف الدوري في أغسطس المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news