تريش: من حُسن حظي أنني أعيش أزمة «كورونا» في دبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال لاعب الوصل، الألماني كريستيان تريش: «إنه يشعر براحة وسعادة كبيرتين، بسبب وجوده في دبي، في الوقت الذي يعيش فيه معظم دول العالم أوضاعاً صعبة بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19)»، لافتاً إلى أنه رغم القيود الصعبة المفروضة على الناس، بشأن الخروج إلى الشارع، فإنه في الوقت نفسه لديه الرفاهية التي تجعله يستيقظ يومياً، ويشاهد أمامه البحر ويستمتع بأشعة الشمس الجميلة.

وقال تريش لصحيفة «بيلد» الألمانية: «من حسن حظي أنني أعيش في دبي، وفي الإمارات عموماً في الوقت الراهن مع أزمة (كورونا)، إذ إننا نستمتع بأشياء عديدة، رغم القيود المفروضة، أبرز هذه الأشياء أن نستيقظ على ضوء الشمس ورؤية البحر أمامنا».

وأضاف: «لحسن الحظ أنه يمكننا أيضاً الخروج من المنزل، لكن وفقاً لضوابط واحترازات الأمن والسلامة، إذ نرتدي الأقنعة الواقية وغطاء اليد، وبشكل عام عندما نخرج يكون لشراء الأشياء الضرورية».

وتابع: «رغم (كورونا)، فإنك تشعر بأن الحياة في دبي مستمرة بشكل طبيعي، رغم إغلاق المدارس، والاعتماد على التعليم عن بُعد، وغلق مراكز التسوّق».

وكشف الدولي الألماني السابق أنه بات يتعلم اللغة العربية مع أسرته، التي تتكون من زوجته جيني وابنتيهما تامينا وثاليا، وقال: «لدى أطفالي برنامج تعليمي يومي عن بُعد عن طريق المدرسة، ويقومون بأداء واجباتهم في المنزل، واستذكار دروسهم بشكل جيد، بينما أقوم أنا وزوجتي بتعلم اللغة العربية مع أطفالنا».

وقال اللاعب الذي يمتد عقده مع الوصل حتى نهاية الموسم الحالي، إنه «يرى أن أزمة (كورونا) كشفت عن الأبطال الحقيقيين الذين يستحقون التشجيع والدعم والإشادة»، موضحاً: «لاعبو كرة القدم نجوم ويحصلون على شهرة كبيرة، وبصراحة الأبطال الحقيقيون هم الأشخاص الذين يعرّضون حياتهم للخطر، في ظل أزمة تفشي الفيروس، أبرزهم كل من يعمل في قطاع الصحة».

وعن مشواره الكروي مع الوصل، بعدما لعب مباراتين فقط قبل أن يتعرض للإصابة، ويتم إيقاف المسابقات بعدها بسبب أزمة فيروس «كورونا»، قال: «لا يمكن أن أقلل من مستوى المباريات هنا، يلعبون كرة قدم جيدة، والفارق الوحيد الذي أراه أنه لا يوجد ضغط على اللاعب الذي يمتلك الكرة بالصورة المعروفة، بينما لم ألعب كثيراً بعدما تعرضت لإصابة قوية في الكتف، لذلك أرى أن فترة التوقف مناسبة لي تماماً، حتى أتعافى من الإصابة».

وأوضح تريش أنه «كان لديه عروض من أندية أخرى قبل موافقته على الانضمام إلى الوصل»، وقال: «كان بإمكاني الانضمام إلى فريق آخر غير الوصل، ولكن لم يكن لدي الرغبة في التعاقد مع أي نادٍ لمجرد رغبتي في لعب كرة القدم، إذ كان لدي عرض من ملبورن فيكتوري الأسترالي، ولكن طول مدة السفر أسهم في رفضي الفكرة، كما كان لدي عرض آخر من دينامو زغرب الكرواتي، والذي كان يتيح لي فرصة اللعب في أبطال أوروبا، كما كانت هناك عروض أخرى من أندية ألمانية، ولكني وافقت على عرض الوصل بعد التشاور مع أسرتي، إذ كان تركيزي على حياتي الأسرية بشكل أكبر، كما أننا حصلنا أعظم هدية وهي إمكانية تعلم لغة جديدة».

وختم اللاعب الألماني تصريحاته بالحديث عن تأثير جائحة «كورونا» على كرة القدم العالمية، وقال: «أتوقع أنه لن يكون هناك صفقات انتقال للاعبين خلال الفترة المقبلة، بمبالغ كبيرة، ولن تتخطى أي صفقة حاجز الـ100 مليون يورو».

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