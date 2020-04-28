مصدر: سيحصل كل نادٍ على 3 ملايين درهم إذا استُكمل الدوري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

دعا مسؤول في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم رابطة المحترفين، إما إلى إلغاء مسابقة الدوري أو زيادة العوائد المالية للأندية لتعويض الخسائر المالية التي ستتكبدها، جراء امتداد نشاط الموسم الكروي حتى أكتوبر المقبل.

وتتطلع رابطة المحترفين لكرة القدم إلى استئناف الموسم المعلّق منذ منتصف مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في سبتمبر المقبل، على أن يختتم في أكتوبر، وفق ما أفادت مصادر مقربة من الرابطة، لكن القرار النهائي لم يصدر بعد.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، لـ«الإمارات اليوم»: «ستكون التداعيات المالية والاقتصادية قاسية جداً على الأندية إذا ما امتدت المسابقة خمسة أشهر إضافية عما كان مقرراً لها، والحل سهل وبسيط، إما أن تُلغى بطولة الدوري، أو يتم زيادة العوائد المالية بالنسبة للأندية لتستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه تمديد عقود اللاعبين والأجهزة الفنية للموعد المقترح لنهاية المسابقة».

وتوزع 50% من العوائد المالية من البث التلفزيوني والمداخيل على الأندية بالتساوي بين الأندية الـ14 المشاركة في دوري الخليج العربي، والـ50% الأخرى وفق ترتيب كل نادٍ في نهاية الموسم.

وتبقى في دوري الخليج العربي سبع جولات قبل تعليقه في 15 مارس الماضي، إذ يتصدر شباب الأهلي قمة الترتيب العام برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه العين.

وأضاف: «بالنسبة لنا سنحصل على ثلاثة ملايين درهم فقط إذا ما استكملت المسابقة، وهذا المبلغ أقل كثيراً من حجم الإنفاق الذي سنصرفه على تمديد عقود اللاعبين أو دفع رواتب إضافية للاعبين المرتبطين معنا بعقود سارية في الموسم المقبل، إضافة لرواتب الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وفي ظل هذه الظروف لن نستطيع أن نوفي بالالتزامات المقررة علينا».

وتابع المصدر: «نحن نتفهم دوافع رابطة المحترفين في استكمال الموسم ونحن نؤيدهم في تلك الخطوة، لكن لابد أن تكون هناك حلول مرضية للأندية، خصوصاً أن تمديد فترة المسابقة سيكون طويلاً وسننفق أمولاً كثيراً ليست متوافرة لدى الكثير من الأندية». ووضعت رابطة المحترفين سيناريو محتملاً لعودة الدوري في سبتمبر المقبل، عقب انتهاء مباريات دوري أبطال آسيا في أغسطس والتي ستقام بالنظام المُجمع لاستكمال الجولات الأربع المتبقية في مرحلة المجموعات.

لا تعديلات على قوائم الأندية.. وفتح باب القيد مقتصر على الموسم الجديد

كشفت مصادر قريبة الصلة من رابطة المحترفين أن ما يُتداول حالياً في وسائل الإعلام من إمكانية فتح باب القيد قبل استئناف الجولات السبع المتبقية في الدوري ليس له أساس من الصحة. وقالت المصادر لـ«الإمارات اليوم» إن بطولة الدوري في حالة عودة النشاط ستُستكمل بالشروط السابقة، وباللاعبين المقيدين في قوائم الأندية دون إجراء أي تغييرات عليها. وأضافت المصادر أن «لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صريحة في هذا الشأن، إذ سيتم فتح باب القيد للموسم الجديد عقب انتهاء الدوريات المحلية، وستكون فترة القيد الصيفي لمدة 12 أسبوعاً متتالية». وكان «فيفا» فتح باب القيد الصيفي حتى 31 ديسمبر الجاري، متخلياً عن المواعيد الثابتة المُحددة سابقاً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، بسبب جائحة كورونا. وشددت المصادر على أن فتح باب القيد الجديد للموسم الحالي يُمثل عواراً قانونياً لبطولة الدوري، لأن المسابقة يجب أن تُستكمل بالشروط نفسها التي بدأت بها.

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نادياً في الدوري توزع عليها 50% من العوائد المالية بالتساوي، والـ50% الأخرى وفق ترتيب كل نادٍ في نهاية الموسم.

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