مجلس دبي الرياضي يطلق سباق تحدي الجري الرمضاني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مجلس دبي الرياضي إنه يواصل بالتعاون مع العديد من منظمي الفعاليات تنظيم مزيد من الفعاليات المبتكرة، من خلال بوابة الفعاليات الرياضية الافتراضية، التي أطلقها، أخيراً، التي تضم منصّة واسعة من الفعاليات الرياضية الافتراضية، كي تواكب المرحلة التي يمر بها العالم، وتسهم في الحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، من خلال البقاء في المنزل وممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وذكر المجلس في بيان صحافي: «يتصدر الفعاليات سباق تحدي الجري الرمضاني، حيث سيتمكن عشاق رياضة الجري بخوض تحديات جديدة، من خلال سباق تحدي رمضان للجري المنزلي، الذي يتضمن أربع فئات للرجال والسيدات والأطفال فوق 12 سنة والأطفال تحت 12 سنة، ويتم التنافس على مسافات عدة، هي: خمسة كيلومترات و10 كيلومترات وسباق الأطفال لمسافة 2.5 كيلومتر، ويمكن المشاركة في السباق بأي وسيلة ممكنة، سواء بالجري داخل غرف المنزل، أو على جهاز الجري الآلي».

ويقام السباق يومي 15 و22 مايو المقبل وستكون المشاركة مفتوحة للفئات الثلاث خلال 24 ساعة يومياً من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً، كل ما يتطلب الأمر هو التسجيل في السباق واختيار الفئة التي سيتم التنافس فيها، ومزامنة الجري مع برنامج مخصص للجري سواء سترافا، جارمن، أو بولر أو غيرها وبدء السباق، ويجب على المتسابق إرسال صورة من تطبيق قياس الجري على حسابه الذي سجل به، حتى تتم معالجة النتائج الرسمية والتحقق منها، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى الثلاثة على ميداليات، كما ينال جميع المشاركين شهادة مشاركة رقمية.

كما تتضمن المنصة لعبة «دوتا 2 الإلكترونية» الاستراتيجية، التي شارك فيها أكثر من ثمانية ملايين شخص خلال الشهر الماضي، ويلعب فيها 32 فريقاً من 12 دولة حول العالم، وستكون الفعالية المقبلة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 128 فريقاً، وسيتم تخصيص جوائز مالية تشجيعية للفرق الثلاثة الأولى، وكذلك هدايا أخرى للمشاركين والمتابعين.

كما تشمل المنصة تنظيم ندوات رياضية عبر الإنترنت بعنوان «اللاعب.. المدرب.. الإنسان» يقدمها لاعبا كرة قدم من المحترفين هما: ستيفن فنسنت تايلور لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي نيوكاسيل يونايتد، ودايفيد رايت اللاعب الإنجليزي السابق ومدرب فريق نادي نورويتش سيتي الإنجليزي تحت 18 سنة. وأٌقيمت خلال الفترة من 21 إلى 23 الجاري دورة ألعاب الشركات للرياضات الافتراضية، التي ضمت منافسات قوية في لعبة «فيفا 20» عبر جهاز «بلاي ستيشن 4»، ومثلت فرصة لعشاق كرة القدم التمتع بأجواء تنافسية أثناء توقف المنافسات الكروية الفعلية في البطولات الأوروبية والعالمية.

وشهدت المنصة خلال الأسابيع الماضية تسجيل أول ماراثون منزلي من نوعه، الذي حقق نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة، ونظم المجلس الأسبوع الماضي سباق الدرّاجات الهوائية الافتراضي الفردي، كما تقام خلال الأسبوع الجاري منافسات «تحدي الطواف الافتراضي» للدرّاجات الهوائية، ضمن حملة «مضمارك في بيتك»، التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية داخل المنزل.

البطولات الافتراضية

تستقطب المنصة جميع أنواع البطولات الافتراضية في هذه البوابة، سواء كانت رياضة الجري أو الدرّاجات الهوائية أو الشطرنج أو اللياقة البدنية أو الرياضات الإلكترونية، شرط أن يكون تنظيم الحدث داخل المنازل، ويتم عبر القنوات والمنصات الإلكترونية الذكية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تحقق التباعد الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حفاظاً على سلامتهم، والالتزام بالقيود الاحترازية التي تفرضها السلطات.