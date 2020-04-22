اليابان ترفض تحميلها وحدها كلفة تأجيل الأولمبياد

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، مساء أول من أمس، تحميل اليابان التكاليف الإضافية الناجمة عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، من العام الجاري إلى العام المقبل، قبل أن تقوم بحذف هذا الأمر من خبرها على الموقع الإلكتروني.

ويأتي ذلك وسط جدل بين اللجنة والمسؤولين اليابانيين الذين عارضوا تحملهم وحدهم كلفة التأجيل. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قالت: «وافق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على أن تتحمل اليابان التكاليف، طبقاً لبنود الاتفاق الحالي لدورة 2020».

يذكر أن الجانبان وافقا في 24 مارس الماضي، على تأجيل «طوكيو 2020» إلى العام المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر مسؤولون في اليابان أن التأجيل سيسفر عن تكاليف، تراوح بين ثلاثة وستة مليارات دولار.

وأضافت اللجنة: «ستواصل اللجنة تحمل مسؤولية، ومن الواضح أن التكاليف الإضافية تقدر بمئات الملايين من الدولارات». بينما قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهايد سوجا، في مؤتمر صحافي، إنه لم يكن هناك اتفاق بشأن تكاليف التأجيل.

وقالت عمدة طوكيو، يوريكو كويكي، في تصريح صحافي، إنها عندما تحدثت أخيراً، عبر الهاتف مع رئيس لجنة التنسيق بالأولمبية الدولية، جون كوتس، لم يتطرق الحديث إلى تكاليف التأجيل.

مسؤولون يابانيون نفوا الاتفاق على تحمل تكاليف إضافية للتأجيل.