اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيسة اللجنة، الدكتورة سدرة راشد المنصوري، محاور موضوع سياسة الحكومة في شأن تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، وخطة عمل دراسة الموضوع.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مقرر اللجنة، محمد حسن الظهوري، وعضوي المجلس الوطني الاتحادي، نجلاء علي الشامسي ومحمد أحمد اليماحي.

وشملت المحاور الرئيسة التي اعتمدتها اللجنة لدراسة الموضوع تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المحلي واستدامته، وتنمية قطاع الثروة السمكية واستدامة المخزون السمكي، وتنمية قطاع الثروة الزراعية ورفع إنتاجيته، واطلعت اللجنة على دراسة برلمانية تناولت أبرز التحديات المرتبطة بتنمية هذه القطاعات. كما استعرضت الدراسة التحديات المتعلقة بتمكين مربي الثروة الحيوانية المواطنين واستدامة المهنة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج وصعوبات التسويق، إلى جانب التحديات المرتبطة بتمكين الصيادين المواطنين واستدامة مهنة الصيد وتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الصيد ورسوم العمل والأعباء التشغيلية، والحاجة إلى تطوير المرافق، ومعالجة تعارض الأنشطة البحرية، واستقطاب الشباب إلى مهنة الصيد.

كما تناولت الدراسة التحديات المتعلقة بمواءمة التوسع الزراعي مع استدامة الموارد المائية وحماية التربة، وتحويل الحيازات الزراعية إلى وحدات إنتاجية مستدامة، إلى جانب استدامة الكفاءات الزراعية وتشجيع المزارعين على الاستمرار في النشاط الزراعي.

وأشارت اللجنة في طلب مناقشة الموضوع إلى أنه نظراً لاختصاص الحكومة بوضع الخطط والاستراتيجيات في مجال تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية وزيادة الجودة النوعية لها، ولأهمية هذا الموضوع، ارتأت اللجنة مناقشة الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بهذه القطاعات الحيوية.