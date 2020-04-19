اتحاد اليد ينهي عقد مدرب المنتخب أزانزا.. ويستكمل الموسم في سبتمبر

المصدر: جوني جبور - دبي

أنهى اتحاد كرة اليد تعاقده مع مدرب المنتخب الأول للرجال، الإسباني فرنشيسكو أزانزا، وحدد سبتمبر المقبل موعداً لاستكمال ما تبقى من بطولات موسمه الحالي، وتتضمن كأس سوبر الشباب، والجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام للناشئين، والدور الثاني من دوري السيدات.

جاء ذلك في الاجتماع المرئي الأول عن بعد الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد أمس، وحضره رئيس اتحاد اللعبة محمد عبدالكريم جلفار، وأعضاء الاتحاد.

وناقش مجلس الإدارة في اجتماعه المرئي 10 محاور قبل اعتماد قراراته، والتي استهلت بمناقشة ملف المنتخبات الوطنية، وإعادة النظر في عقود المدربين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، جراء توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل تفشي فيروس كورونا، ليسفر البند الأول عن اتخاذ قرار إنهاء عقد مدرب المنتخب الأول، الإسباني أزانزا في 30 أبريل الجاري، وتعيين مساعده المدرب الوطني خالد البلوشي بقيادة الجهاز الفني للمنتخب، قبل أن يتم تكليف المدرب الوطني قاسم عاشور لتولي مهام تدريب منتخبات الشباب والناشئين والأشبال، الذي سيدخل مرحلة التجمع عندما تسمح الظروف بذلك في ظل الإعداد لبطولة المنتخبات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

كما تضمنت القرارات إلغاء بطولات كأس الإمارات لفئات الشباب والناشئين والأشبال والصغار، التي كان مقرراً لها موسم 2019-2020، قبل أن يحدد مجلس إدارة الاتحاد موعداً لاستكمال ما تبقى من بطولات الموسم الحالي، بدايةً من تحديد السابع من سبتمبر المقبل موعداً لاستكمال الجولة الأخيرة من كأس سوبر الشباب، متبوعة في 11 من الشهر ذاته بإقامة الجولة الأخيرة من دوري الناشئين، قبل أن يتم في 26 سبتمبر استكمال الدور الثاني من دوري السيدات.

كما حدد اتحاد اليد في اجتماعه أسماء اللجنة المشرفة على مراجعة النظام الأساسي للاتحاد، والمكونة من رئيس الاتحاد محمد عبدالكريم جلفار، وأمين السر نبيل عاشور، وعضو الاتحاد ناصر الحمادي، على أن تتولى هذه اللجنة بعد أسبوع من الآن رفع الصيغة النهائية للنظام الأساسي ووفق اللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة لاعتمادها بصيغتها النهائية وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لأخذ الموافقة النهائية عليها، متبوعة بإرسال الصيغة النهائية إلى اللجنة الأولمبية الوطنية.

وناقش الاتحاد في ختام اجتماعه الشروط الخاصة بقيد وتسجيل اللاعب المقيم في الدولة للموسم الجديد 2020-2021، وذلك مراعاة لمصلحة اللعبة واستجابة لاقتراحات الأندية الأعضاء التي تمت مناقشتها منتصف الشهر الماضي في اجتماع الجمعية العمومية العادية، بحيث لا يكون اللاعب المقيم بالدولة مسجلاً كلاعب محترف في أي اتحاد آخر خارج الدولة خلال مدة 12 شهراً، والحصول أيضاً على رسالة موافقة من اتحاد بلاده حتى يتم قيده.

ناقش مجلس الإدارة في اجتماعه المرئي 10 محاور استهلت بملف المنتخبات الوطنية.