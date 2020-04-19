«القوس والسهم» يدعم جهود التدريب عن بُعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد أمين عام اتحاد الإمارات للقوس والسهم، حسن المزروعي، دعم الاتحاد جهود الأندية والمدربين لمواصلة التدريب عن بعد للاعبين واللاعبات المنتسبين لهذه الرياضة الأولمبية، لضمان استمرارية التحضيرات خلال الفترة الحالية بالطرق المتاحة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الأمين العام عن بعد مع مدربي رياضة القوس والسهم في جميع الأندية المنتسبة للاتحاد، في إطار حرص الاتحاد للاطلاع على الجوانب الفنية، وضمان استمرارية التدريبات وممارسة النشاط الرياضي في المنزل.

وقال بيان صحافي: «أكد المزروعي، خلال تواصله مع المدربين، أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تبادل التجارب بين المدربين وتعزيز تواصل الاتحاد معهم، والاطمئنان على متابعة الأهداف والاطلاع على كيفية التدريب خلال الفترة الحالية».

وتم في الاجتماع مناقشة آليات التدريب الحالية حيث وضح كل مدرب آلية التدريب المتبعة من قبله في النادي وذلك عبر استخدام الوسائل التقنية، وأبرزها إرسال فيديو من اللاعبين للمدرب يوضح حصصهم التدريبية، ويتم إرسال الملاحظات من المدرب بشكل مسموع أو مرئي لتوضيح الجوانب اللازمة للتصحيح، كما يتم الاستعانة بدليل التدريب في المنزل المعتمد من الاتحاد الدولي للقوس والسهم، فيما قامت بعض الأندية بتوزيع أدوات تدريب للرماة مع مراعاة شروط السلامة، وتم وضع خطط بدنية ومهارية وذهنية لتطوير اللاعبين، ويتم عقد جلسات تدريبية بشكل مباشر من خلال برامج التواصل الفيديو.

وتم الاطلاع على المعوقات التي تواجه اللاعبين والمدربين، واستعراض الحلول المقترحة لها. وثمن المزروعي دور الأندية الرياضية وإداراتها وحرصهم على ضمان إبقاء اللاعبين بمستوى فني يضمن عودتهم للتدريبات بشكل أسرع.