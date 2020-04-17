المصدر: الامارات اليوم

مهلة

أمهل لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي إدارة النادي حتى نهاية الشهر الجاري لحسم مستقبله مع الفريق، خصوصاً أن عقده ينتهي في يونيو المقبل، مشيراً إلى أن عضو مجلس إدارة في النادي طلب منه الانتظار حتى يتم تحديد مصير الموسم الحالي.

محترف

أنهى أحد أندية السلة في دبي تعاقده بشكل مبكر مع محترفه الأميركي، لكن الأخير استمر في البقاء في دبي في الفترة الراهنة، بسبب حظر السفر، وكذلك في محاولة منه للبحث عن عروض من أندية محلية أخرى للموسم المقبل.

قرار

عبّر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لقرار تعيين علي سالم المدفع رئيساً جديداً لمجلس إدارة نادي الشارقة، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النادي، في أعقاب الصعوبات الكبيرة التي واجهها في الفترة الماضية، نتيجة ما وصوفه بخلافات داخلية.

استغناء

أبلغت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي مدربها الأجنبي بعدم التفريط في أي عرض يأتيه من مكان آخر في الموسم المقبل، لعدم وجود أي نية لاستمراره مع الفريق في الموسم المقبل، إذ شددت الإدارة على المدرب أنه في حال عودة النشاط في أغسطس، سيتم استقطاب مدرب آخر.

الشيشة

داعب أحد اللاعبين الكبار في دوري الخليج العربي صديقاً له، مؤكداً أن الميزة الوحيدة لبقاء اللاعبين في منازلهم، بسبب فيروس كورونا، أنهم أقلعوا عن تدخين الشيشة، بسبب غلق المقاهي في جميع إمارات الدولة لفترة ليست بالقليلة.

مقترحات

ينتظر أن يقوم فريق العمل التنسيقي، الذي شكله اتحاد الكرة أخيراً، خلال الأيام المقبلة، بدراسة مقترحات جديدة بشأن مصير النشاط الرياضي، وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه المقبل، للنظر فيها على ضوء التطورات الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

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