منظمو الألعاب الآسيوية الشاطئية: سانيا بلا إصابات «كورونا» منذ فبراير الماضي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة المقررة في سانيا الصينية، في نوفمبر المقبل، أنها خاطبت اللجان الأولمبية الوطنية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، لطمأنتهما على الوضع الصحي في المدينة الواقعة بمقاطعة هاينان الاستوائية، التي لم تسجل أي حالات جديدة لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) منذ أكثر من شهرين، على حد تعبيرها.

وقال نائب رئيس بلدية سانيا نائب الأمين العام للجنة المنظمة للدورة، زهو جون، في بيان صحافي أمس: «منذ 12 فبراير الماضي، لم يتم الإبلاغ عن حالات عدوى مؤكدة في سانيا، والمريض الأخير الذي شفي وخرج من المستشفى، كان في الثامن من مارس».

ومن المقرر أن تقام النسخة السادسة من الألعاب الآسيوية الشاطئية في سانيا، من 28 نوفمبر حتى السادس من ديسمبر المقبلين، وتتضمن منافسات في 17 رياضة بمشاركة رياضيين من 45 دولة آسيوية».

وأضاف: «حتى 13 من أبريل، أبلغت هاينان عن 29 حالة من دون عوارض، منها 18 حالة في سانيا، 22 حالة خرج أصحابها من الحجر الصحي، في حين لاتزال سبع حالات تحت المراقبة الطبية، ومن بين 29 مريضاً من دون عوارض، هناك سبع حالات جاءت من الخارج».

من جهته، قال المدير العام للمجلس الاولمبي الآسيوي، حسين المسلم: «إنها أخبار إضافية مشجعة في ما يتعلق بألعابنا الشاطئية الآسيوية في نهاية العام»، مضيفاً: «مازلنا نأمل أن تستمر دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية كما هو مخطط لها في غضون سبعة أشهر، وسنواصل مراقبة الوضع مع اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الصينية، ومع جميع اللجان الأولمبية الوطنية في المناطق الجغرافية الخمس لآسيا».

الألعاب الآسيوية الشاطئية مقررة في الفترة من 28 نوفمبر حتى السادس من ديسمبر المقبلين.