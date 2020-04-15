«فنية المحترفين» ترفع توصياتها بشأن مستقبل الدوري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

رفعت اللجنة الفنية برابطة المحترفين توصياتها بخصوص مستقبل المسابقات، التي تشرف عليها الرابطة، على رأسها دوري الخليج العربي، وذلك إلى مجلس الإدارة، للاطلاع عليها واعتمادها بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة. جاء ذلك في بيان صحافي، أمس، للرابطة، الذي لم يحدد طبيعة تلك التوصيات.

وقالت الرابطة: «إن اللجنة الفنية ناقشت السيناريوهات المحتملة للموسم الحالي، على ضوء توقف النشاط الرياضي في الدولة، كإجراء احترازي ووقائي للحدّ من انتشار فيروس (كورونا)، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة، الذي انعقد مساء الأحد الماضي بنظام الاجتماعات عن بُعد». وترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، حسن طالب المري، وحضره نائب رئيس اللجنة، طارق الشبيبي، والأعضاء: إسماعيل راشد، سبيت خاطر، ناصر الحمادي، سليمان البلوشي وطه عزت، والمدير التنفيذي وليد الحوسني، ومقرر اللجنة مبخوت الهاجري، بجانب عضوي فريق عمل المبادرات الفنية التطويرية عبدالحميد المستكي، وعلاء مدكور، وممثلي الإدارة الفنية وإدارة المسابقات في اتحاد الكرة.

- ناقشت السيناريوهات المحتملة للموسم الحالي.