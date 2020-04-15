ناصري يظفر بلقب الرجال.. وتابريز تتصدّر فئة النساء في «الماراثون المنزلي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك 751 عداءً من 62 جنسية مختلفة من داخل الدولة وخارجها، في سباق «الماراثون المنزلي»، الذي نظمه نادي 5:30 للجري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشركة «آسيكس» للمنتجات الرياضية، في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط.. وخلك سليم»، التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل.

وفاز الإيراني مرتضى ناصري بالمركز الأول في فئة الرجال، بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:24 ساعات، وتلاه الإيطالي فاليريو سكامانيتي في المركز الثاني بزمن قدره 3:26 ساعات، وحلّ الإيراني عباس كافوسي في المركز الثالث في زمن قدره 3:31 ساعات.

وضمن فئة السيدات، فازت الإيرانية منى شارباف تابريز بالمركز الأول في زمن قدره 3:59 ساعات، وجاءت الأيرلندية جيليان كلارك في المركز الثاني، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 4:15 ساعات، بينما حلّت الروسية إيرينا باكنوفيتش في المركز الثالث بزمن قدره 4:37 ساعات.

وشارك في السباق متنافسون من: الكويت والسعودية، وعُمان، والبحرين، والأردن، في السباق الذي امتد لمسافة 42.195 كيلومتراً، إذ تنوّعت أعمار المشاركين بين 18 و65 عاماً، من الرجال والنساء

وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى من الرجال والنساء على جوائز عينية من شركة «آسيكس»، إضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في «ماراثون موسكو».

بينما حصل الـ10 الأوائل على اشتراك مجاني في نادي «فيرتكس فيتنس» للياقة البدنية، كما حصل جميع المشاركين، الذين أنهو السباق، على قميص «آسيكس» وميدالية المشاركة، إضافة إلى شهادة مشاركة من النادي.

وتفاعل أكثر من 9300 شخص مع السباق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما انتشر أكثر من 1100 فيديو لعدّائين تشجيعاً لزملائهم المشاركين في الماراثون.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن مبادرة «خلك نشيط.. وخلك سليم» وصلت إلى أكثر من 30 مليون شخص حول العالم، خصوصاً بعد تفاعل وسائل الإعلام المختلفة مع الماراثون من قنوات تلفزيونيه مثل قناة «سي إن إن» وقناة «العربية» وغيرهما من القنوات الشهيرة على المستويات العالمية والعربية والمحلية».

كما أسهم الاهتمام الواسع والنشر المكثف من الصحف المحلية والإقليمية العربية والإنجليزية في زيادة انتشار رسالة المبادرة، وكان معظم المشاركين في السباق من الرجال، حيث شارك 527 من الرجال و224 من النساء.

وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط.. وخلك سليم» انتشارها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة، التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، وتشجّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البني في المنزل، خلال الفترة الحالية، للمحافظة على الجسم السليم، وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة «خلك نشيط.. وخلك سليم»، من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية، من دون الحاجة إلى الخروج، حفاظاً على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع.

- حصل الفائزون على جوائز عينية، إضافة إلى تذكرة للمشاركة في «ماراثون موسكو».

- 42

كيلومتراً مسافة السباق، وتنوّعت أعمار المشاركين بين 18 و65 عاماً.

- 9300

تفاعلوا مع السباق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما انتشر أكثر من 1100 فيديو لعدّائين.