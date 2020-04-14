خفض رواتب لاعبي كرة القدم والمدربين الأجانب يتم بالتراضي مع أنديتهم

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد كرة القدم سيقوم بتطبيق التعليمات الصادرة من الاتحاد الدولي، بخصوص خفض رواتب اللاعبين والمدربين الأجانب، التي تنص على أن الأمر فقط بالتراضي بين الأطراف المعنية، أي بين اللاعبين والمدربين الأجانب مع أنديتهم، وفقاً لما تنص عليه لوائح «الفيفا»، علماً بأن اتحاد الكرة كان قد أعلن من قبل، في بيان صحافي، أن القرارات الداخلية الصادرة عن اتحاد الكرة غير ملزمة أمام اللجان القضائية والتحكيمية في «الفيفا». من جهة أخرى، نظم اتحاد الكرة أمس، ورشة عمل بنظام الاتصال المرئي، تضمنت شرح القرار المعدل للتعميم السنوي الصادر عن أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم 2019-2020، الذي يُجيز للأندية القيام بتوقيع ملاحق عقود جماعية رضائية مؤقتة لكل اللاعبين والمدربين، والتي تشمل تأجيل /‏ تقليص رواتبهم من تاريخ 15 مارس 2020 ولحين نهاية الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي. وبالنسبة لرواتب اللاعبين والمدربين الأجانب، يحق للأندية التفاوض معهم بما تراه يخدم مصلحتها ويتناسب مع وضعها المالي، وبما لا يخالف تطبيق «الفيفا».