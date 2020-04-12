"اتحاد الكرة" يجيز للأندية اقتطاع 40 % من رواتب اللاعبين لمدة مؤقتة

المصدر: دبي - وام

عقد مجلس إدارة إتحاد الإمارات لكرة القدم مساء اليوم اجتماعا عن بعد بنظام الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد ومشاركة أعضاء المجلس .

تم خلال الإجتماع استعراض التوصيات والسيناريوهات الخاصة بالنشاط الكروي المتوقف حاليا، والتوجيهات الصادرة أخيرا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمة له خلال الاجتماع أن الصحة تأتي أولا وقبل كل شيء و أن سلامة أفراد المجتمع هي الأهم دائما مشددا على أن قرارات اتحاد الكرة يجب أن تنصب في السياق نفسه.

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد محمد عبدالله هزام الظاهري إن الاجتماع ناقش التقرير الذي أعده فريق العمل التنسيقي للاتحاد و الذي تضمن عددا من التوصيات الخاصة بعقود اللاعبين بمختلف الفئات، ومصير المسابقات المحلية /كأس رئيس الدولة – دوري الخليج العربي – دوري الدرجة الأولى / ، وفترات قيد وتسجيل اللاعبين وذلك بناء على ما ورد في توصية "الفيفا".. و أن مجلس الإدارة وافق على إصدار قرار معدل للتعميم السنوي الصادر عن أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019-2020 ، يجيز للأندية توقيع ملاحق عقود جماعية رضائية مؤقتة لجميع اللاعبين و المدربين تشمل تأجيل أو تقليص رواتبهم لفترة معينة / من تاريخ 15 مارس 2020 ولحين عودة النشاط الرياضي /.

وبخصوص اللاعبين و المدربين المواطنين قال إن مجلس الإدارة أجاز للأندية اقتطاع نسبة من الراتب الشهري و لمدة مؤقتة بما لا يزيد عن 40% على ألا يقل الحد الأدنى لراتب اللاعب بعد الاقتطاع عن 15 ألف درهم إماراتي بالنسبة للأندية المحترفة فيما اشترط بشأن لاعبي و مدربي أندية الدرجة الأولى ألا تزيد نسبة الاقتطاع المؤقتة من الراتب عن 40% على أن لا يقل الحد الأدنى للراتب بعد الاقتطاع عن 10 آلاف درهم إماراتي فيما يتم تطبيق لوائح الفيفا وقواعده التنظيمية على اللاعبين والمدربين الأجانب كون القرارات الداخلية الصادرة عن اتحاد الكرة غير ملزمة أمام اللجان القضائية والتحكيمية في الفيفا.

وبالنسبة لعقود اللاعبين المواطنين والأجهزة الفنية وافق مجلس الإدارة على إصدار قرار معدل آخر للتعميم السنوي رقم /1/ الصادر عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019/2020 يجيز للأندية تمديد العقود التي من المقرر أن تنتهي في نهاية الموسم الرياضي الحالي إلى التاريخ الجديد لنهاية الموسم في حالة تمديده و تأجيل سريان العقود الجديدة التي من المقرر أن تبدأ مع بداية الموسم الرياضي 2020/2021 إلى التاريخ الجديد لبداية الموسم مع تأجيل سداد الدفعات المالية المستحقة إلى بداية الموسم الجديد والناشئة عن انتقال اللاعب أو الدفعات المالية المستحقة للاعب عند بدء سريان عقده .

وقرر مجلس الإدارة جواز تسجيل اللاعبين المواطنين المحترفين خارج فترتي القيد والتسجيل والذين تم فسخ عقودهم من قبل أنديتهم بسبب العارض الصحي المستجد حاليا و السماح لهم بالمشاركة في جميع المسابقات المحلية في حال استيفاء اللاعب للشروط الواردة في لوائح المسابقات.

وحول فترة قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020/2021 أكد الظاهري أن مجلس إدارة إتحاد الكرة كلف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة بالتنسيق مع فريق العمل المشكل من قبل مجلس الإدارة بتحديد التواريخ المناسبة بما يتماشى مع القواعد التنظيمية للفيفا .

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد ورشة عمل غدا " الاثنين " بنظام الاتصال المرئي لشرح آخر القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة وتوضيحها لجميع ممثلي الأندية بالدولة .