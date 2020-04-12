مجلس دبي الرياضي يطلق «مضمارك في بيتك» لعشاق الدراجات الهوائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس دبي الرياضي تحدياً جديداً يحمل اسم «مضمارك في بيتك» لعشاق الدراجات الهوائية، يهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل، وذلك ضمن مبادرته الرائدة «خلك نشيط وخلك سليم»، التي انطلقت من دبي، وتهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضة وتمارين النشاط البدني داخل المنزل، خلال الفترة الحالية، للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

وقال بيان صحافي: «يواصل مجلس دبي الرياضي تقديم المزيد من الفعاليات التي تتناسب مع مختلف فئات المجتمع وعشاق جميع الرياضات، فبعد ختام الماراثون المنزلي الذي شهد مشاركة واسعة، ومع استمرار التدريبات اليومية لمختلف الرياضات في المنزل، أعلن المجلس عن إطلاق تحدي (مضمارك في بيتك)، حيث يمكن للجمهور من كل الجنسيات ومختلف الأعمار والمستويات البدنية المشاركة في التحدي، من خلال تطبيق مجلس دبي الرياضي للدراجات الهوائية».

وجاء في البيان: «يتيح تطبيق مجلس دبي الرياضي للدراجات الهوائية الفرصة لمشاركة هواة رياضة الدراجات الهوائية، التي تعد من أكثر الرياضات انتشاراً في العالم وتحظى بشعبية كبيرة في دولة الإمارات، خصوصاً مع انتشار المضامير المصممة على أحدث المعايير الدولية، واستضافة الدولة لأشهر بطولات الدراجات الهوائية العالمية كل عام».

وستكون المرحلة الأولى من التحدي هي سباق السبرينت (تحدي السرعة)، الذي يتنافس فيه المشاركون على مسافة 2.1 كيلومتر، حيث تتيح للمشاركين تحدي أصدقائهم والتنافس على أسرع زمن، ويمكن التنافس في فئتين، فئة اللعب السريع التي يتنافس فيها المشارك مع أربعة متسابقين افتراضيين يختارهم التطبيق بشكل عشوائي، وفئة التحدي التي يقوم فيها المشارك بتحدي أصدقائه المسجلين في التطبيق عندما يكون الجميع متصلين بالإنترنت، ويتمكن المتسابقون من متابعة كل تفاصيل التحدي من خلال التطبيق، كما يمكنهم عرض قائمة المتصدرين بأسرع زمن من المشاركين في التحدي، ويمنح الفائزين ميداليات من خلال التطبيق، حيث يمكن للمشاركين تجميع الميداليات على أساس المسافة التي يقطعونها، كما يختار المتسابق لون القميص الذي يشارك به في التحدي من خلال التطبيق، وسيطلق مجلس دبي الرياضي المزيد من الفعاليات الخاصة برياضة الدراجات الهوائية عبر هذا التطبيق خلال الفترة المقبلة.

كما يمكن للمشاركين تصوير مشاركتهم في التحدي ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي مع استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي، وقال البيان: «انضم النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد بطل إنجلترا وأوروبا مرات عدة مدرب منتخب ويلز لكرة القدم حالياً، ريان جيجز، إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل (خلك نشيط وخلك سليم)، ووجّه رسالة إلى كل من يعيش في دبي ودولة الإمارات، قال فيها: «نمرّ جميعاً بأوقات صعبة، لكن يجب علينا أن نتدرب جيداً، وأن نبقى في المنزل لكي نكون آمنين، لذلك لابد أن تحافظ على لياقتك وصحتك، وأن تكون نشيطاً وسليماً».

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة «»خلك نشيط وخلك سليم»، من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية، باستخدام الأدوات والمعدات المتوافرة في المنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج.

يمكن للجمهور من كل الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية المشاركة في التحدي.