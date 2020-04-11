تمديد المهلة أمام العراق والأردن لتقديم ملف مشترك لـ «آسيا 2027»

المصدر: محمد فاضل - دبي

تلقت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي، ونظيره اتحاد الكرة الأردني، موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تمديد استقبال طلبات استضافة كأس أمم آسيا 2027، حيث كان من المقرر انتهاء مهلة استقبال الطلبات في 31 مارس الماضي، فبات الموعد الجديد في 30 يونيو المقبل.

وأكدت وسائل إعلام عراقية أن الجانبين العراقي والأردني يعتزمان إنهاء اللمسات الأخيرة على الملف قبل تقديمه رسمياً. يذكر أن فكرة التنظيم المشترك انطلقت مبكراً، وقبل أن يقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة العراقي السابق، برئاسة عبدالخالق مسعود، استقالته، على خلفية تجاوزات إدارية قادت لتشكيل هيئة مؤقتة جديدة، برئاسة إياد بنيان من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وكان اتحاد الكرة الأردني قد غرد في حسابه على «تويتر» في وقت سابق، وأكد أن «استضافة كأس آسيا فخر كبير للاتحادين الأردني والعراقي لكرة القدم، ندرس ونتطلع للعمل والتعاون المشترك مع الأشقاء في العراق لتقديم ملف مشترك، يضمن تنظيم واستضافة نسخة 2027 من البطولة القارية».