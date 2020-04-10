المصدر: الامارات اليوم

كينو

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي بيراميدز المصري سيبحث في الفترة المقبلة استعادة خدمات لاعبه البرازيلي كينو، الموجود في نادي الجزيرة، للعودة إلى الدوري المصري الذي كان قد شهد تألقه سابقاً.

أزمة

اختلفت الأندية في تعاملها مع مدربي المراحل السنية بعد تفشي أزمة «كورونا»، فهناك من خرج في إجازات من دون راتب، وآخرون سيستلمون رواتبهم حتى نهاية الشهر الجاري.

تغريدة

استغرب مراقبون تغريدة النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، يوسف السهلاوي، على صحفته في «توتير»، التي دافع خلالها عن قرار الاتحاد بإقالة مدرب المنتخب يوفانوفيتش، ووصف في الوقت ذاته من يعتقد أن القرار جاء لتصفية حسابات بأنه «مريض».

مدرب

رجّحت أوساط رياضية أن يكون الخبر الذي تردد بشأن إنهاء نادي الشارقة عقد مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري - قبل أن يصدر النادي نفياً رسمياً - بأنه مقدمة لمفاوضات تجري حالياً مع العنبري لتولي تدريب المنتخب الوطني، لمعرفته باللاعبين وقربه منهم، بجانب النجاحات التي حققها مع الشارقة.

تدريبات

شكا لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي من التدريبات المنزلية التي اعتمدها الجهاز الفني للاعبين، مشيراً إلى أنها لا تصلح لتجهيز الفريق، مؤكداً أنه يتجاهلها تماماً، ويضع برنامجاً خاصاً به لنفسه.

مقترح

أحال اتحاد لعبة جماعية مقترحاً حاز إجماع أصوات الأندية في جمعيته العمومية، إلى لجنة فنية من المختصين، لدراسة التحديات التي فرضها القرار المتعلق بإقامة إحدى بطولات الموسم بنظام التجمعات، ومن أبرزها احتمال زيادة الأعباء المالية على أندية لاتزال فتية في اللعبة، جراء السفر والحجوزات الفندقية التي ستتحملها تلك الأندية، خصوصاً أن جولات البطولة، في حال السير قدماً بالمقترح، ستقام على مدار الأيام الثلاثة للعطل الأسبوعية، ولمدة شهرين تقريباً.

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