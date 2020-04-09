749 مشاركاً غداً في أول «ماراثون منزلي» بالعالم في دبي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تشهد دبي، غداً، انطلاق أول ماراثون منزلي في العالم، وذلك في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط، وخلك سليم»، وضمن الحملة الوطنية «خلك في البيت»، التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وينظم الماراثون نادي 5:30 للجري، بالتعاون مع مجلس دبي، وشركة آسيكس للمنتجات الرياضية. وبلغ عدد المُسجلين حتى أمس، 749 مشاركاً من 62 جنسية مختلفة من المقيمين داخل وخارج الدولة، أبرزهم من الكويت والسعودية، وعمان، والبحرين، والأردن.

ويتنافس المشاركون في أول سباق من نوعه بالعالم يمتد لمسافة 42 كيلومتراً و195 مترا، وتتنوع أعمار المشاركين بين 18 إلى 65 عاماً، من الرجال والنساء، حيث يشارك 526 من الرجال، و223 من النساء.

وقال المجلس، في بيان صحافي: «الماراثون عبارة عن سباق زمني بالجري داخل المنزل يستمر 10 ساعات كاملة، يبدأ من الثامنة صباحاً وينتهي السادسة مساء، لكل الأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء، وللمتسابق حرية اختيار طريقة المشاركة بالجري سواء في غرفة واحدة أو في جميع غرف المنزل.

وأضاف البيان: «قدمت اللجنة المنظمة حصصاً تدريبية في الجري تم بثها على الهواء مباشرة مع المدرب كريس بون، سفير شركة آسيكس، كما قدمت المعلمة زينب فهد دروساً في اليوغا، وأرسل كريس بون مجموعة من النصائح وطرق الاستعداد وإجراءات السلامة لجميع المشاركين في الماراثون المنزلي».

ويتوجب على الراغبين في المشاركة استخدام حذاء رياضي، وهاتف ذكي أو ساعة ذكية، واستخدام برنامج لتتبع مسافة الجري على أن يكون الحساب مسجلاً في البرنامج باسم صاحب الاشتراك.

ويحصل الفائزون الثلاثة من الرجال والنساء، الذين استطاعوا إنهاء السباق في أسرع زمن على جوائز عينية من شركة آسيكس، بالإضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في ماراثون موسكو، بينما يحصل الـ10 الأوائل على اشتراك مجاني في نادي فيرتكس فيتنس للياقة البدنية، كما يحصل جميع المشاركين الذين أنهوا السباق على قميص آسيكس، وميدالية المشاركة، بالإضافة إلى شهادة مشاركة من النادي.

في جانب آخر، واصلت مبادرة مجلس دبي «خلك نشيط، وخلك سليم»، استقطاب المزيد من نجوم كرة القدم العالمية، الذين شاركوا برسائل توعوية موجهة إلى أفراد المجتمع في دولة الإمارات، للتشجيع على الالتزام بالبقاء في المنزل والتدريب المنزلي.

وبات نجم أتلتيكو مدريد، البرتغالي جواو فيلكس، وكذلك أسطورة التحكيم في تاريخ الكرة، الإيطالي كولينا، أبرز الملتحقين الجدد بالمبادرة. وقال كولينا في رسالته: «أصدقائي في دبي والإمارات، نمر جميعاً بأوقات صعبة هذه الأيام، ولكي نكون آمنين لابد أن نجلس في المنزل، ولابد أن نخصص وقتاً لبذل بعض الجهد حتى نكون بصحة جيدة، احرصوا على أن تكونوا نشطين، وأن تكونوا أصحاء».