الكعبي يكشف إجمالي ما تقاضاه يوفانوفيتش من المنتخب في زمن "كورونا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف المعلق الرياض الإماراتي، على سعيد الكعبي، أن مدرب المنتخب الوطني السابق الصربي إيفان يوفانوفيتش الذي تمت إقالته أخيرا من تدريب المنتخب كان يتقاضى 23 الف درهم في اليوم بمعدل 16 درهم في الدقيقة الواحدة، أي 690 الف درهم شهريا.

وقال على سعيد الكعبي في تغريدة على حسابه عبر "توتير": "الفضول في زمن "كورونا" قادني لحسبة نهاية خدمة مدرب منتخبنا يوفانوفيتش التي انتهت قبل أن تبدأ، الرجل كان يتقاضى 23 الف درهم في اليوم بمعدل الف درهم في الساعة، وبمقدار 16 درهم في الدقيقة، هذا الصربي ربما من القلائل ممن سيتذكرون زمن "كورونا" بالخير".

يذكر أن اتحاد الكرة أنهى خدمات يوفانوفيتش أخيرا بعدما تولى تدريب المنتخب نهاية ديسمبر الماضي خلفا للمدرب السابق الهولندي مارفيك، ولم يقد المنتخب في أي مباراة رسمية منذ التعاقد معه وقاد المنتخب فقط خلال تجمع داخلي قصير في دبي يناير الماضي.