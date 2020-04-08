4 مدربين تعاقبوا على تدريب «الأبيض» خلال 35 شهراً دون ترك بصمة

المصدر: منصور السندي - دبي

انضم مدرب المنتخب الوطني الأول، الصربي إيفان يوفانوفيتش - الذي تمت إقالته، أخيراً، ولم يَقُد المنتخب في أي مباراة منذ التعاقد معه، في نهاية ديسمبر الماضي - إلى قائمة المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الأبيض، منذ رحيل المدرب السابق للمنتخب، مهدي علي، في 2017، ليصبح بذلك عدد المدربين الذين قادوا المنتخب خلال هذه الفترة أربعة مدربين، واستمروا لنحو 35 شهراً فقط، وشهدت تلك الفترة رحيل بعض هؤلاء المدربين من دون ترك أي بصمة على المنتخب، حتى إن بعضهم لم يكن يعرف أسم اللاعبين الذين يقوم بتدريبهم، نظرا إلى قصر فترة توليه المسؤولية، بسبب عدم الاستقرار الذي لازم مسيرة المنتخب بعد انتهاء حقبة مهدي عام 2017.

وباتت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية الجديدة في اتحاد كرة القدم، برئاسة النائب الثاني لرئيس الاتحاد اللاعب الدولي السابق، يوسف حسين السهلاوي، أمام محك جديد في التعاقد مع مدرب يُحدث نقلة جديدة في صفوف المنتخب، ويغير الصورة المهزوزة والمتواضعة التي بدا عليها الأبيض، خلال السنوات الأخيرة، وفقد بسببها شخصيته التي كان يتميز بها منذ فترة طويلة، وحقق من خلالها إنجازات عدة، خصوصاً في عهد مهدي علي.

ويعد أول مدرب تولى تدريب المنتخب بعد مهدي علي، هو الأرجنتيني إغاردو باوزا، الذي تولى تدريب الأبيض لمدة قصيرة، من 11 مايو 2017 حتى 15 سبتمبر من العام ذاته، قبل أن يرحل بشكل مفاجئ إلى السعودية لتدريب منتخبها الوطني، ليتم بعده التعاقد مع المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، الذي يعد أكثر مدرب استمر مع المنتخب في تلك الفترة لنحو 15 شهراً، وبالتحديد من 16 أكتوبر 2017 حتى 29 يناير 2019، وقاد زاكيروني المنتخب في كأس آسيا، التي أقيمت في الإمارات مطلع 2019، وكانت الآمال معقودة عليه في أن يحقق إنجازاً جديداً مع كرة الإمارات بالفوز بلقب كأس آسيا، خصوصاً أن البطولة أقيمت في الإمارات لكن المنتخب خرج من الدور نصف النهائي للبطولة.

وحل الهولندي، بيرت فان مارفيك، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة في 20 مارس 2019، خلفاً للإيطالي زاكيروني، وظل مع المنتخب قبل أن يرحل في الرابع من ديسمبر 2019، في أعقاب النتائج السلبية للمنتخب في عهده.

وقاد مارفيك المنتخب في سبع مباريات رسمية فقط، منها أربع في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ فاز المنتخب في مباراتين في التصفيات، وخسر مثلهما، في حين فاز في مباراة واحدة في «خليجي 24» أمام اليمن، وخسر في مباراتين أمام العراق وقطر.

وبعد انتهاء حقبة مارفيك، استعان اتحاد الكرة في عهد اللجنة الانتقالية، التي جاءت بعد استقالة اتحاد الكرة السابق، برئاسة مروان بن غليطة، بالمدرب الصربي، إيفان يوفانوفيتش، الذي تم التعاقد معه في 22 ديسمبر الماضي، وظل يوفانوفيتش، الذي لم يقد المنتخب في أي مباراة، من دون عمل حتى رحيله في السادس من أبريل الجاري، وكل ما قام به هو قيادة المنتخب في تجمع داخلي في دبي لمدة ثلاثة أيام فقط.

شهدت الفترة الماضية عدم استقرار فني، وتُبذل حالياً جهود للتعاقد مع مدرب يتمكن من تحقيق نقلة جديدة للمنتخب.