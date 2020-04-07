ريجيكامب: أطهو الطعام وأشاهد الأفلام في أغرب أيام حياتي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أنه يفتقد للحرية وأجواء المباريات، مشيراً إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في غالبية دول العالم جعلته يعيش الفترة الأغرب في حياته، ويقضيها حالياً مع عائلته ويمارس هوايته في طهي الطعام ومشاهدة الأفلام، على حد وصفه.

ويعد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب من أبرز المدربين في رومانيا، ومن الشخصيات التي تهتم وسائل الإعلام المحلية دوماً بأخباره، إذ تفاعلت الصحف الرومانية مع الفترة الحالية التي يقضيها مدرب الوصل في دبي، من دون تدريبات أو خوض مباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في غالبية دول العالم.

وقال ريجيكامب لصحيفة «تيليكوم سبورت» الرومانية: «أبلغ من العمر 44 عاماً ولكني لم أعيش هذه الأجواء من قبل، وتعتبر هذه الفترة الأغرب في حياتي، إذ أننا كنا نسمع في التاريخ والماضي فقط عن الفيروسات التي أصابت العالم بالشلل، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، بينما نحن حالياً نعيش الوضع نفسه بخطورته والتي لا نعرف متى ستنتهي، ولكن علينا أن نتعامل مع الأمر الواقع ونكون أكثر التزاماً بالبقاء في منازلنا، لأن الوضع بالفعل خطر، ولا يتحمل أي استهتار، لذلك يجب أن يكون الخروج من المنزل للضرورة فقط، وبالنسبة لي بالفعل أنا ملتزم تماماً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات، والتي أراها تتناسب بشكل كبير مع خطورة الموقف».

أما عن رأيه في قيادته لتدريبات الوصل عن بعد، قال: «الأمر صعب جداً، لأننا ليس لدينا الكثير من الحلول لإدارة التدريبات بهذه الطريقة، ولا أعتقد أنه يوجد مدربين سابقين خاضوا هذه التجربة الغريبة، بتدريب أنديتهم عن طريق تطبيقات المحادثة عبر الإنترنت، وبرامج المراسلة، وعملياً نحن نحاول أن نتواصل بشكل دائم مع اللاعبين، ونصيحتي لهم دوماً هي الحفاظ على أوزانهم حتى لا يتأثروا بشكل سلبي بسبب فترة التوقف الطويلة عن تأدية التدريبات وخوض المباريات، في المقابل تبرز المشكلة الأهم وهي عقلية اللاعبين صغار السن وكيفية السيطرة عليهم، واقناعهم بأهمية التدريب في المنزل لأن الكثيرين ليسوا مستعدين ذهنياً لذلك، بينما من الصعب التحكم في مسألة أنه سيكون هناك استمرارية بشأن عودة المباريات وإقناع اللاعبين بأن يواصلوا التدريب استعداداً لاستئناف الدوري».

ورداً على سؤال عن كيفية قضاءه وقته في ظل عدم خروجه من المنزل، قال: «بالتأكيد تركيزي على الحصص التدريبية التي يؤديها اللاعبون عن بعد عن طريق الاتصال بالفيديو، والتغيير في نوعية التدريبات حتى يصاب اللاعبون بالملل، بينما الفترة الأخرى أقضي الوقت بالكامل مع عائلتي، وأمارس هوايتي في طهو الطعام ومشاهدة الأفلام، وأعتقد أن جميع البشر يفعلون الأمر نفسه في ظل الظروف التي نعيشها، ولكن رغم ذلك يجب أن تستمر الحياة، وأن نتأقلم على الوضع الحالي، حتى نتخطى هذه الفترة الصعبة، والذي يجب أن نتعافى منه، ورغم صعوبة البقاء في المنزل فترات طويلة ما يجعل أفراد الأسرة يصابون بالملل، ولكن بالنظر إلى الخطورة التي نواجهها بالخروج إلى الشارع، علينا أن نحمي أنفسنا بالبقاء في المنزل».

وتحدث مدرب الوصل عن الأشياء التي يفتقدها، وقال: «الحرية والمنافسة، إذ أننا بالتأكيد أصبحنا نشعر بقيمة الحرية التي كان كل انسان يمتلكها بالخروج في الوقت الذي يرغب به دون شعور بأي خطورة، بينما الحركة حالياً أصبحت بحساب، خوفاً من تفشي فيروس كورونا، أما الشيء الثاني الذي افتقده هو المباريات والإثارة والمنافسة، إذ أنها جزء من حياتي، وأتمنى أن نعود سريعاً إلى نسق الحياة الطبيعي، ولكن بعدما نتخطى مرحلة الخطر، ويكون الجميع في أمان من هذه الجائحة التي أصابت العالم.

وختم ريجيكامب تصريحاته بالحديث عن المباريات التي لا ينساها في مسيرته سواء كلاعب أو كمدرب، وقال: «بالنسبة كلاعب لا أنسى عندما حققت الفوز مع آخن على بايرن ميونيخ في دور الـ 16 من كأس ألمانيا، وأيضاً المباراة التي فاز فيها ستيوا بوخارست على باريس سان جيرمان في تصفيات دوري أبطال أوروبا، أما كمدرب عندما فاز ستيوا بوخارست على أياكس في الدقيقة 93 بهدف قاتل، في المقابل أعتز بجميع الإنجازات التي حققتها مثل الفوز بالدوري وكأس السوبر مع ستيوا والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي، والفوز بلقبي كأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي مع الوحدة».