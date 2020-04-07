فريق عمل لوضع تصوّرات وسيناريوهات الدوري وعقود اللاعبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد فريق العمل التنسيقي لاتحاد كرة القدم، أمس، اجتماعاً تنسيقياً بنظام الاتصال المرئي برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، درس خلاله مصير الدوري وعقود اللاعبين في ظل التطورات الخاصة بالشأن الرياضي، وتوقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الذي قام بتشكيل فريق عمل مهمته وضع التصورات والسيناريوهات والتوصيات التي تصدر للاتحادات الوطنية الأعضاء للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان: «يقوم فريق العمل خلال فترة انتظار قرارات الفيفا بإجراءات استباقية تكون مواكبة للوضع الصحي ومتغيراته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة وإطلاع الأندية على هذه الإجراءات».

وأضاف: «تم تشكيل فريق عمل من إدارتي المسابقات والمنتخبات الوطنية لدى الاتحاد والإدارة الفنية لدى رابطة المحترفين لعمل تصور لأجندة المرحلة المقبلة بما يتوافق مع روزنامة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، واستحقاقات المنتخبات الوطنية».

وأكمل «وضع فريق العمل عدداً من التصورات بشأن عقود اللاعبين بمختلف الفئات (المواطنون والأجانب والمقيمون والمواليد) بالتنسيق مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، فيما تمت إحالة موضوع المسابقات المحلية، سواء دوري الخليج العربي لمجلس إدارة رابطة المحترفين، ومسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى للجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، كما تم خلال الاجتماع مناقشة فترة القيد والتسجيل للموسم الجديد، حيث تم تكليف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتحديد الفترة بالتنسيق مع فريق العمل الخاص بالإدارات المعنية».

قرارات الاجتماع التنسيقي لاتحاد الكرة و«الرابطة»

- تشكيل فريق عمل لأجندة المرحلة المقبلة.

- وضع عدد من التصورات بشأن عقود اللاعبين.

- التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة وإطلاع الأندية على هذه الإجراءات.

- تكليف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتحديد فترة القيد والتسجيل للموسم الجديد.

- رفع التصورات لمجلس إدارتي اتحاد الكرة ورابطة المحترفين للاطلاع والاعتماد.