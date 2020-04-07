«الهواة» مرشح للظهور بـ 15 فريقاً في الموسم المقبل

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

أكّد مصدر مقرب من لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، طلب عدم ذكر اسمه، أنه من المرجح أن يشهد الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى مشاركة 15 فريقاً، والعدد مرشح ليصبح 16 فريقاً، وهي المرة الاولى منذ الموسم 2008-2009، بعد أن شهدت البطولة تقسيمها للفئتين (أ، ب)، وتلت ذلك فترة الانسحابات من المشاركة في بطولة الهواة التي طالت سبعة أندية. وأوضح المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «من المرجح أن يعود ناديا رأس الخيمة والرمس للمشاركة في الموسم المقبل، إضافة الى الناديين الصاعدين من دوري الدرجة الثانية، وهما كواترو والفلاح، بعد أن يتمكنا من استيفاء الشروط المطلوبة من قبل اتحاد كرة القدم».